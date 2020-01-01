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  4. ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki

ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:30 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: - "Bu karar, Pekin'in Çinli Hristiyanlar ve diğer dini azınlıklara uyguladığı baskıyı artırdığına dair diğer bir örnektir"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Çin mahkemesinin Hristiyan Rahip Wang Yi hakkında verdiği 9 yıl hapis cezasına tepki göstererek, bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çin yönetimine tepki gösterdi.

Çin'in Chengdu bölgesindeki bir kilisede görev yapan Wang Yi'nin din ve inanç özgürlüğü adına barışçıl faaliyetlerde bulunduğunu belirten Ortagus, Çinli rahip hakkında verilen 9 yıl hapis cezasının savunma avukatının bile olmadığı kapalı kapılar ardında alındığını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ortagus, "Bu karar, Pekin'in Çinli Hristiyanlar ve diğer dini azınlıklara uyguladığı baskıyı artırdığına dair diğer bir örnektir. Pekin'i, etnik ve dini azınlık mensupları adına dini özgürlüğü teşvik etmek amacıyla kendi anayasasında da yer verdiği uluslararası taahhütler ve vaatlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rahip Wang Yi, 26 Aralık'ta düzenlenen duruşmada “devletin yıkılmasına teşvik” ve “yasadışı ticari faaliyette bulunmak" suçlamalarıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Rahip Wang Yi

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