ABD'den Çin'e "Uygur hamlesi"

Tasarıda bazı Çinli hükümet temsilcilerine yaptırım uygulanması gibi maddeler yer alıyor.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Uygurlara yönelik baskılar nedeniyle Başkan Donald Trump hükümetinin Çin'e karşı daha sert bir siyaset izlemesini öngören tasarıyı büyük bir çoğunlukla onayladı. Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminde yer alan, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan eyaletinde yaşayan Müslüman Uygur azınlığa karşı baskıcı uygulamalardan sorumlu olan üst düzey isimlere karşı yaptırımları da içeren tasarı sadece bir oya karşı 407 oyla kabul edildi.

Tasarıda, bir milyondan fazla Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara mensup kişilerin eğitim kamplarında tutulduğu iddiası ile ilgili olarak, "korkunç insan haklari ihlalleri" ifadesi kullanıldı.

Aralarında Çin Komünist Partisi'nin Sincan sorumlusu Chen Quanguo'nun da bulunduğu isimlere yaptırım uygulanmasının yer aldığı tasarıda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir yıl içinde Uygurların durumu ile ilgili bir rapor hazırlaması da öngörüldü.