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ABD'den Çin'e "Uygur kampları" yaptırımı

28.05.2020 09:49 | Son Güncelleme

Uygurların tutulduğu kamplarla ilgili Çinli yetkililere yaptırımlar öngören yasa tasarısı, ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisinde de kabul edildi.

ABD'den Çin'e "Uygur kampları" yaptırımı

ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisi de Uygur azınlığa yönelik uygulamaları nedeniyle Çin'e ek yaptırımlar getiren yasa tasarısını onayladı.

Tek bir ret oyuna karşı 413 oyla kabul edilen tasarının Başkan Donald Trump tarafından çekince bildirilmeden imzalanması ve kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tasarı, Senato'da Mayıs ayı ortasında kabul edilmişti.

Tasarı, Uygurlar ve Çin'deki diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskıdan sorumlu görülen kişilere karşı doğrudan yaptırımları içeriyor. Yaptırımlarla Uygurların kitlesel olarak bir arada tutulduğu kamplardan sorumlu hükümet yetkilileri ve memurlar hedef alınacak.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Sincan'daki kamplarda bir milyonu aşkın Uygur ve diğer Müslüman azınlık mensuplarının tutulduğunu tahmin ediyor.

Uygurların "ideolojik dönüştürme" amacıyla kamplarda zorla tutulduğuna dair belgeler 2019 Kasım ayında kamuoyuna sızdırılmış, belgelerin doğruluğunu inkar etmeyen Çin yönetimi, söz konusu tesislerin terörle mücadele amacıyla kurulan bir nevi "yatılı okul" işlevi gördüğünü ve kişilerin bu kamplara gönüllü olarak geldiklerini savunmuştu.

ABD Kongresinden geçen yaptırım yasasının, koronavirüs, Hong Kong'daki gelişmeler ve ticari anlaşmazlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçen ABD-Çin ilişkilerini daha da gerginleştirmesi bekleniyor.

AFP,rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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