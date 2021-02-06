ABD'den Çin'e Uygur Politikası Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin yönetimine Uygurlar, Tibetliler ve Hong Konglular’a karşı baskıcı politikalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Blinken’in Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Yang Jiechi ile teması, yeni Başkan Joe Biden yönetiminin Çin yönetimiyle yaptığı ilk görüşme oldu.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD yönetiminin, ulusal çıkarlarımızı koruyacağını, demokratik değerlerimize sahip çıkacağını ve Pekin’i uluslararası sisteme karşı yaptığı ihlallerden sorumlu tutacağını açıkça ilettim” ifadelerini kullandı.

Washington saatiyle Cuma günü yapılan görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan da resmi açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, Blinken’in Yang’a, Amerika’nın “Şincan, Tibet ve Hong Kong’da da dahil” her konuda “insan hakları ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğini” söylediği belirtildi.

Blinken, Myanmar’daki darbeyle ilgili olarak da Çin yönetimini uluslararası değerlere uyarak darbeyi kınamaya çağırdı. Blinken ayrıca Çin’in Tayvan Boğazı’nda ve bölgede “istikrarı tehdit eden” eylemlerini de eleştirdi.