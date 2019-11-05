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ABD'den Çin'e Uygur tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in farklı ülkelerde yaşayan Uygurlu aktivistlerin ailelerini hedef aldığını ve ABD olarak bundan büyük endişe duyduklarını belirtti - Pompeo: - "ABD olarak, Çin'in Uygurlu aktivistlerin bölgedeki aile üyelerini taciz ettiğine, tutukladığına ve toplama kamplarına gönderdiğine dair raporlardan son derece endişe duymaktayız" - "Uygurlu aktivistler, Çin'in dini özgürlükleri kısıtlaması ve yaptığı insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak için hayatidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in farklı ülkelerde yaşayan Uygurlu aktivistlerin ailelerini hedef aldığını ve ABD olarak bundan büyük endişe duyduklarını belirtti.

Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uyguladığı baskı politikalarına dikkat çeken bir yazılı açıklama yaptı.

Çin'in, farklı ülkelerde yaşayan ve Sincan'da yaşananlara dikkati çeken Uygurlu aktivistlerin ailelerini hedef aldığını belirten Pompeo, "ABD olarak, Çin'in Uygurlu aktivistlerin bölgedeki aile üyelerini taciz ettiğine, tutukladığına ve toplama kamplarına gönderdiğine dair raporlardan son derece endişe duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Bazı ailelerin ABD'deki Uygurlu aktivistlerin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmesinin hemen ardından tutuklandığını kaydeden Pompeo, şunları söyledi:

"Uygurlu aktivistler, Çin’in dini özgürlükleri kısıtlaması ve yaptığı insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak için hayatidir. Bir kez daha Pekin’i Çin dışında yaşayan Uygurları taciz etme ve ailelerine yönelik keyfi gözaltı girişimlerine son vermeye çağırıyoruz."

- Çin'in Sincan'daki baskı politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz ayında Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çin sincan Uygur

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