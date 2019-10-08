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ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı

08.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

ABD, Çin’deki 28 kurum ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı.

Ticaret Bakanı, “etnik azınlıklara uygulanan baskıya” göz yumulamayacağını söyledi. Çin ise yaptırım kararına tepki gösterdi.ABD, Müslüman azınlık Uygurlara yönelik tutumu nedeniyle Çin'deki 28 hükümet kuruluşu ve şirkete yönelik yaptırım kararı aldı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin'deki "etnik azınlıklara yönelik gaddar baskıya" ABD'nin göz yummayacağını vurguladı. Yapılan açıklamada, "savunmasız azınlıklara" baskı uygulanmasında Amerikan teknolojisinin kullanımının engellenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kara listeye alınan kurum ve kuruluşların ABD ürünlerini kullanması yasaklandı. Amerikan şirketlerine de hükümetin izni olmaksızın bu kurum ve kuruluşların ürünlerini satın alma yasağı getirildi.

ABD'nin kara listeye aldığı kuruluşlar arasında kameralı güvenlik sistemi sunan Hikvision, yapay zeka üzerinde uzmanlaşan Megvii şirketler bulunuyor. Bu kurum ve kuruluşların yapılan baskılara, kitlesel gözaltılara ve yüksek teknolojinin kullanıldığı gözetleme yöntemlerine katkı sağladığı belirtildi.

Çin'den tepki

Çin, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin kararını "Bu eylem uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ciddi bir şekilde ihlal ediyor, Çin'in içişlerine müdahale ediyor ve Çin tarafının çıkarlarına zarar veriyor" sözleriyle değerlendirdi. Sözcü, Çin'in bu kararı reddettiğini de sözlerine ekledi.

İnsan hakları savunucuları, Sincan bölgesinde bir milyondan fazla Uygur’un ve Müslüman diğer azınlıkların tartışmalı "eğitim kamplarında" tutulduğunu tahmin ediyor. Dillerinden, dinlerinden ve kültürlerinden vazgeçmeleri istenen etnik azınlıkların, modern gözetleme yöntemleri ile özgürlüklerinin kısıtlandığı belirtiliyor. Çin ise bu iddiaları reddederek, "eğitim kamplarının" radikal İslamcılık ile mücadele hizmeti verdiğini savunuyor.

ABD'nin Çin'deki kurum ve kuruluşlara getirdiği yaptırımların Washignton ile Pekin arasında yürütülen ticaret görüşmelerini gölgeleyeceği tahmin ediliyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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