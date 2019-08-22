ABD’den Çin’e Vietnam Mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam’ın kendi kontrolunda olduğunu iddia ettiği sulardaki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine Çin’in müdahale ediyor olmasının oldukça endişe verici olduğunu vurguluyor.

Bakanlığın yayınladığı ilgili açıklamada, Pekin’in bu yaklaşımının denizcilikle ilgili uzlaşmazlıkların barışçıl çözümüne katkı sağlamadığına dikkat çekildi.

Çin, 13 Ağustos tarihinde Güney Çin Denizi’nde Vietnam yakınlarına zırhlı tekneler eşliğinde bir tetkik gemisi göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 22 Ağustos tarihli açıklamasında Çin’in bu hamlesinin Pekin’in, Çin Güney Denizi’yle ilgili uzlaşmazlıklarda diğer taraflara gözdağı verme çabalarını daha da arttırma niyetinde olduğunun göstergesi olduğu belirtildi.

Washington’la ilişkilerini daha da yakınlaştırmaya çalışan Vietnam da Pekin’den söz konusu gemisini bölgeden geri çekmesini talep etmişti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyelerinin kontrol konusunda anlaşmazlık yaşadığı Güney Çin Denizi’nde Çin’in özellikle son dönemlerde ‘bir dizi agresif adım’ attığının vurgulandığı yazılı açıklamada ayrıca Pekin’in amacının Vietnam’ı ve diğer ilgili birlik ülkelerinin yabancı petrol ve doğalgaz firmalarıyla ortaklık kurmasını önleyip sadece Çin devlet kurumlarıyla çalışmaya zorlamak olduğu savunuldu.

