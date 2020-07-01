ABD’den Çin’le Bağlantısı Olan Şirketlere Ticaret Uyarısı

ABD Dışişleri, Maliye, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları başta Sincan Uygur Özerk Bölgesi olmak üzere Çin’in başka yerlerinde de zorla çalıştırma dahil insan hakları ihlallerine karışan kişi ve kuruluşlarla tedarik ilişkileri olan şirketlere yönelik ticaret uyarısı yayınladı.

Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin Uygurlar, etnik Kazaklar, etnik Kırgızlar ve başka Müslüman azınlık gruplarına yönelik baskı politikalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada üç tip tedarik ilişkisiyle ilgili uyarı yer aldı.

- Şincan’daki Çin hükümetine izleme ve dinleme araçları geliştirmesine aracı olacak tedarikte bulunmak.

- Tedarikte, Şincan’dan gelen işçilerin zorla çalıştırıldığı fabrikaların istihdamı ve ticari mallarını kabul etmek.

- Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlıkların gözaltına alınmak için kurulan toplama kamplarının inşaatına yardımcı olmak; bu kamplara yakın mesafede Çin hükümetinden teşvik alarak azınlıkları zorla çalıştıran işletmelerin imalat tesislerinin inşasına aracı olmak.

Uyarıda, ulusal ve uluslararası dağıtım amaçlı Çin’deki kişi ve şirketlerle bu yönde bağlantıları oluşan firmaların itibarları açısından, ekonomik ve yasal risklerle karşı karşıya oldukları da vurgulandı.

