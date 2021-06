ABD’den Çin’le Ticarete Şincan Yasağı

Beyaz Saray, G7'nin küresel tedarik zincirinde zorla çalıştırmayla mücadele taahhüdü kapsamında, Biden yönetiminin Şincan’daki beş Çinli kuruluşa ticaret yasakları uygulamaya başladığını açıkladı.

Biden yönetimi, Çin’deki Hoshine Silicon Industry’den kilit önemdeki bir güneş paneli malzemesinin ABD’ye ithalatını yasakladı. Washington ayrıca Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan ve Çin Komünist Partisi’ne bağlı paramiliter bir örgüt olarak tanımlanan Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu (XPCC) ile Hoshine ve üç Çinli firmaya daha "mal, yazılım ve teknoloji" ihracatını kısıtladı. Beyaz Saray, bu kuruluşların, Şincan’da Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlık gruplarının zorla çalıştırılmasına müdahil olduklarını kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Çin'de zorla çalıştırma ile üretilen polisilikon malzemesini de "Çocuk İşçiliği veya Zorla Çalıştırma Tarafından Üretilen Mallar Listesine" ekledi.

Beyaz Saray açıklamasında, "Bu eylemler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin zalim ve insanlık dışı zorla çalıştırma uygulamalarına karşı ek maliyetler getirme ve Pekin'in kurallara dayalı uluslararası düzenin bir parçası olarak adil ticaret kurallarına bağlı kalmasını sağlama konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" denildi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da "Bu ayki G-7 zirvesinde açıkça belirttiğimiz gibi, ABD, küresel tedarik zincirlerinin zorla çalıştırmadan arındırılmasını sağlamak ve teknolojinin insan haklarının suistimali için kullanılmasını engellemek için ihracat kontrolları da dahil olmak üzere tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır’’ dedi.

Pekin, Şincan'daki soykırım ve zorla çalıştırma suçlamalarını sürekli olarak yalanlıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ABD'nin attığı adımla ilgili haberlere tepki göstererek, Pekin’in şirketlerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için "gerekli tüm önlemleri" alacağını söyledi.

ABD’nin ekonomik kara listesine eklenen diğer üç şirket, Daqo New Energy’nin bir birimi olan Şincan Daqo New Energy Co; merkezi Şanghay’daki imalat devi East Hope Group'un bir yan kuruluşu olan Şincan East Hope Nonferrous Metals ve GCL New Energy HoldingsWin bir parçası olan Şincan GCL New Energy Material Co.

Bu şirketlerlerden bazıları, güneş paneli üretiminde kullanılan monokristal silikon ve polisilikon ana üreticileri.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, kuruluşların uygulamalarının yalnızca Amerikan değerlerine aykırı olmadığını, aynı zamanda "işçileri sömürerek ve ücretleri yapay olarak bastırarak" ABD işçilerinin kazançlarını da etkilediğini söyledi. Açıklamada, Biden yönetiminin ABD güneş enerjisi endüstrisini güçlendirme yönündeki çabalarına da vurgu yapıldı.

Beyaz Saray, ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi'nin Hoshine'den yapılan ithalata el koymasının da "Hoshine'in silika bazlı ürünler üretmek için zorla işçi kullandığını gösteren makul bilgilere dayandığını’’ kaydetti.

Hoshine Silicon Industry daha önce interaktif bir yatırımcı platformunda yaptığı açıklamada, endüstriyel silikonu doğrudan ABD’ye ihraç etmediğini ve bunun da yasağın etkisini sınırlayacağını bildirmişti.

Şincan Daqo New Energy firması da, Reuters haber ajansına gönderdiği bir e-postada, zorla çalıştırmaya karşı "sıfır tolerans" gösterdiklerini ve ABD'den doğrudan satış veya satın alma yapmadığını, bu nedenle yasakların ticareti üzerinde "önemli bir etki" yaratmayacağını belirtti.