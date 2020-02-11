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ABD'den Çinli askerlere siber saldırı suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 00:47 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, özel kredi kuruluşu Equifax'a yönelik siber saldırıdan sorumlu tuttuğu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na mensup dört kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD'den Çinli askerlere siber saldırı suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), şahıs ve şirketlerin kredi yeterliliklerinin tespit edildiği özel kredi kuruluşu Equifax'a yönelik siber saldırıdan Çin hükümetine bağlı bilgisayar korsanlarını sorumlu tuttu. ABD Adalet Bakanlığı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Equifax'a yönelik siber saldırıyı düzenledikleri gerekçesiyle Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na mensup dört kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Equifax'a yönelik 2017'de ortaya çıkan siber saldırı, yaklaşık 150 milyon Amerikalıyı etkilemişti. Veri hırsızları, sistemde kayıtlı olanların sosyal güvenlik numaralarını da ele geçirmişlerdi. ABD'de, bu numaralar genellikle cep telefonu sözleşmeleri veya kredi sorgulamaları gibi işlemlerde kullanılıyor. Adalet Bakanlığı, bilgisayar korsanlarının sosyal güvenlik numaraları üzerinden en az 10 milyon kişinin isim, doğum tarihi ve adresleri ile ehliyet numaralarına erişebildiklerini vurguladı.

ABD güvenlik makamları, hükümet yetkililerine ilişkin bilgilerin tutulduğu resmi daire ile Marriott oteller zinciri ve sigorta şirketi Anthem’e yönelik saldırıların da aralarında olduğu büyük çaplı veri hırsızlıklarının arkasında da Çinli korsanların bulunduğundan şüpheleniyor. Bilişim teknolojisi uzmanları, siber saldırılarla ele geçirilen bilgilerden Çinli istihbarat örgütlerinin önemli ölçüde yararlanabileceklerine dikkat çekti.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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