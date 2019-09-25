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ABD'den Çinli firmalara İran yaptırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı

NEW YORK (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına ve Çinli şahıslara yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Pompeo, New York kentinde düzenlenen "Nükleer İran'a Karşı Birlik" konferansında yeni yaptırımları açıkladı.

Pompeo, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden ve bu şekilde İran yaptırımlarını ihlal eden Çinli Cosco Shipping Tanker Co. ve China Concord Petroleum Co. şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtti.

Pompeo, İran'ın uzun yıllardır bölgede "yıkıcı eylemlerde" bulunduğunu savunarak dünya milletlerinin İran'a karşı birlik olmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Pompeo ile aynı anda ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da bazı Çin vatandaşlarının yanı sıra Cosco Shipping Tanker Co, China Concord Petroleum Co, Kunlun Holding Company, Kunlun Shipping Company ve Pegasus 88 Limited adlı Çin firmalarının da yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "İran'ın bu şekilde devam etmesi durumunda bu ülkeye yaptırımların daha da artacağı" mesajını vermişti.

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ABD çin İRAN Mike Pompeo

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