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ABD'den Çinli Huawei'ye suçlama

29.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve şirketin mali işler müdürünü teknoloji casusluğu yapmak ve İran yaptırımlarını delmekle suçladı.

ABD'den Çinli Huawei'ye suçlama

Çin davaya "siyasi" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.ABD Adalet Bakanlığı Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, şirketin Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou ve şirkete bağlı iki yan kuruluş hakkında hazırladığı iddianamede, İran yaptırımlarını delmek ve teknoloji casusluğunun da bulunduğu toplam 13 suçlamaya yer verdi.

Huawei Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou Aralık ayı başında ABD Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Kanada'da gözaltına alınmıştı. ABD, Wanzhou'nun iadesini talep ediyor. ABD Adalet Bakanlığına vekaleten atanan Matthew Whitaker, Pazartesi günü yaptığı açıklamada iade talebinin Çarşamba günü resmi olarak Kanada makamlarına iletileceğini açıkladı. Wanzhou'nun 6 Şubat'ta Kanada'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Whitaker, iddianamede söz konusu faaliyetlere Çin hükümetinin de karıştığı yönünde bir bulgunun yer almadığına dikkat çekti. Ancak Bakan, Çin hükümetinin vatandaşları ve şirketlerinin "yasalara bağlı kalmasını" garanti etmesi gerektiğini belirtti.

ABD yargısının Çinli telekomünikasyon şirketine yönelttiği suçlamalar arasında 2007-2017 yılları arasında ABD yaptırımlarına rağmen İran ile ticaret yapmak ve bu ticari ilişkileri gizlemek başı çekiyor. İddianamede Meng'in konuyla ilgili olarak "sürekli yalan söylediği" de yer alıyor. İddianamenin sanayi casusluğu ile ilgili maddesinde ise şirketin mühendislerinin T-Mobile'e ait akıllı telefonların test edilmesinde kullanılan "Tappy" adlı robotun fotoğraflarını çektiği, robotu ölçtüğü ve hatta bir bölümünü "çaldığı" suçlamaları yer alıyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, "İddianamenin her iki bölümü de Huawei'nin ABD şirketlerini ve finans kurumlarını kullanmak ve serbest, adil dünya ticaretini tehdit etmek konusundaki terbiyesiz ve inatçı tutumunu gözler önüne seriyor" dedi.

Çin: Siyasi arka planı var

Huawei'ye yönelik ABD'den yöneltilen suçlamalar Çin hükümetinin sert tepkisini çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, suçlamaların "siyasi motivasyon ve siyasi manipülasyon" kaynaklı olduğu ifade edildi. Açıklamada, ABD'nin uzun süredir belli başlı Çinli şirketlerin "yasal ve meşru faaliyetlerini engellemek için itibarlarına zarar vermeye çalıştığı" belirtildi.

İddiaları geri çeviren Huawei de iddianamenin kendilerinde "hayal kırıklığı" yarattığı açıklamasında bulundu. Ne şirketin kendisinin ne de şirkete bağlı yan kuruluşların ABD hukukuna aykırı faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden şirket, Mali İşler Direktörü Meng'in "kusurlu davranışları" hakkında da kendilerinin herhangi bir bilgisi olmadığı açıklamasını yaptı.

Huawei, telekomünikasyon alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Uzun süredir ABD'de eleştirilere maruz kalan şirket, Çin makamlarına yakın olmakla siber güvenlik açısından tehdit oluşturmakla eleştiriliyor.

AFP,dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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