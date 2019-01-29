ABD'den Çinli Huawei'ye suçlama

Çin davaya "siyasi" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.ABD Adalet Bakanlığı Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, şirketin Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou ve şirkete bağlı iki yan kuruluş hakkında hazırladığı iddianamede, İran yaptırımlarını delmek ve teknoloji casusluğunun da bulunduğu toplam 13 suçlamaya yer verdi.

Huawei Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou Aralık ayı başında ABD Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Kanada'da gözaltına alınmıştı. ABD, Wanzhou'nun iadesini talep ediyor. ABD Adalet Bakanlığına vekaleten atanan Matthew Whitaker, Pazartesi günü yaptığı açıklamada iade talebinin Çarşamba günü resmi olarak Kanada makamlarına iletileceğini açıkladı. Wanzhou'nun 6 Şubat'ta Kanada'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Whitaker, iddianamede söz konusu faaliyetlere Çin hükümetinin de karıştığı yönünde bir bulgunun yer almadığına dikkat çekti. Ancak Bakan, Çin hükümetinin vatandaşları ve şirketlerinin "yasalara bağlı kalmasını" garanti etmesi gerektiğini belirtti.

ABD yargısının Çinli telekomünikasyon şirketine yönelttiği suçlamalar arasında 2007-2017 yılları arasında ABD yaptırımlarına rağmen İran ile ticaret yapmak ve bu ticari ilişkileri gizlemek başı çekiyor. İddianamede Meng'in konuyla ilgili olarak "sürekli yalan söylediği" de yer alıyor. İddianamenin sanayi casusluğu ile ilgili maddesinde ise şirketin mühendislerinin T-Mobile'e ait akıllı telefonların test edilmesinde kullanılan "Tappy" adlı robotun fotoğraflarını çektiği, robotu ölçtüğü ve hatta bir bölümünü "çaldığı" suçlamaları yer alıyor.