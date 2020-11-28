ABD’den Çinli ve Rus Firmalara İran Yaptırımı

ABD, dört Çinli ve Rus firmaya ekonomik yaptırım getirme kararını açıkladı. Yaptırımın gerekçesi bu firmaların İran’ın füze programına destek vermesi olarak belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ikisi Çin ikisi de Rusya’da olmak üzere dört firmanın, “İran’ın füze programı için hassas teknoloji ve ürün tedariği” sağlamaları nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca Amerika’nın mali yardımlarına erişimlerinde ve ithalatta kısıtlamalarla karşılaşacağını belirtti.

Yaptırımların hedefi olan Çin firmaları, Chengdu Best New Materials ve Zibo Elim Trade. Merkezleri Rusya’da olan diğer iki firmaysa Nilco Group ve Joint Stock Company Elecon.

Pompeo açıklamasında ayrıca, “İran’nın füze programı geliştirme çabalarını engellemeye çalışmaya ve Çin ve Rusya’daki bu kurumlar gibi İran’a füze programıyla bağlantılı materyal ve teknoloji sunan yabancı tedarikçilere karşı yaptırım yetkimizi kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren, İran’ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmadan 2018 yılında Amerika’yı geri çeken Donald Trump başkanlığı süresince İran’a karşı çok sayıda yaptırımı uygulamaya koydu.

Trump yönetimi İran’a karşı bu yaklaşımına uymayan diğer ülkelere de yaptırım yoluyla baskı uygulamaktan kaçınmadı.

