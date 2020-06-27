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ABD’den Çinli Yetkililere Vize Kısıtlaması

27.06.2020 01:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong’da özgürlüklerin sınırlanmasından sorumlu olduğuna inandıkları Çin Komünist Partisi yetkililerine vize kısıtlamaları getireceklerini açıkladı

ABD’den Çinli Yetkililere Vize Kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong’da özgürlüklerin sınırlanmasından sorumlu olduğuna inandıkları Çin Komünist Partisi yetkililerine vize kısıtlamaları getireceklerini açıkladı.

Pompeo, kısıtlamaların, ’Hong Kong’un yüksek düzeyde özerkliğine zarar vermede parmağı olduğu ya da buna katkı sağladığı düşünülen görevdeki ve eski Çin Komünist Partisi yetkililerine’’ uygulanacağını belirtti ancak isim vermedi.

ABD’nin bu adımı, Çin parlamentosunun gelecek hafta Hong Kong için yeni ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koymasının beklendiği oturumun öncesinde geldi.

Başkan Donald Trump yönetimi geçen ay, Çin’in bu hamlesine yanıt olarak, Hong Kong’un ABD yasaları dahilinde sahip olduğu özel statüye bundan böyle tabi olmayacağını açıklamıştı. Bu durumun Hong Kong’un bir finans merkezi olma konumunu olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Pompeo, ‘’Başkan Trump, Hong Kong’un özgürlüklerinin elinden alınmasından sorumlu olanları cezalandırma sözü vermişti. Bugün tam da bunu yapmak için harekete geçiyoruz’’ dedi.

Çin’in, çıkardığı yasa üzerinden ve yerel yetkililere baskı yoluyla Hong Kong’un özerkliğini baltalama çabalarını arttırdığını ifade eden Pompeo, ‘’ABD, bu kaygılara yanıt vermek için sahip olduğu yetkileri gözden geçirmeye devam edecek’’ ifadesini kullandı.

Yasanın, Çin parlamentosunun karar verici birimi tarafından Pazar günü başlayacak üç günlük toplantısında yürürlüğe konması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler’in çoğunluk olduğu Senato da Perşembe günü, Hong Kong’un özerkliğini kısıtlama çabalarını destekleyen kişi ve şirketlere zorunlu yaptırım getirilmesini içeren bir tasarıyı kabul etmişti.

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