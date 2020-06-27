ABD’den Çinli Yetkililere Vize Kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong’da özgürlüklerin sınırlanmasından sorumlu olduğuna inandıkları Çin Komünist Partisi yetkililerine vize kısıtlamaları getireceklerini açıkladı.

Pompeo, kısıtlamaların, ’Hong Kong’un yüksek düzeyde özerkliğine zarar vermede parmağı olduğu ya da buna katkı sağladığı düşünülen görevdeki ve eski Çin Komünist Partisi yetkililerine’’ uygulanacağını belirtti ancak isim vermedi.

ABD’nin bu adımı, Çin parlamentosunun gelecek hafta Hong Kong için yeni ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koymasının beklendiği oturumun öncesinde geldi.

Başkan Donald Trump yönetimi geçen ay, Çin’in bu hamlesine yanıt olarak, Hong Kong’un ABD yasaları dahilinde sahip olduğu özel statüye bundan böyle tabi olmayacağını açıklamıştı. Bu durumun Hong Kong’un bir finans merkezi olma konumunu olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Pompeo, ‘’Başkan Trump, Hong Kong’un özgürlüklerinin elinden alınmasından sorumlu olanları cezalandırma sözü vermişti. Bugün tam da bunu yapmak için harekete geçiyoruz’’ dedi.