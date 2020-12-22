ABD’den Çinli Yetkililere Yeni Vize Kısıtlamaları

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump’ın görev süresinin dolmasına bir ay kala Çinli yetkililere insan hakları ihlalleri konusundaki iddialar nedeniyle ek vize sınırlamaları getirdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo vize kısıtlamasının dini ibadetlerini yerine getirenler, etnik azınlık gruplar ve muhaliflere baskı uygulanmasından sorumlu olduğu ya da buna katkı sağladığı düşünülen yetkilileri etkileyeceğini belirtti.

Pompeo yaptığı açıklamada, ‘‘Çin’in otoriter yöneticileri Çin halkının ifade, din ve barışçıl toplanma özgürlüklerini katı şekilde kısıtlıyor. ABD bu gibi insan hakları ihlallerinde bulunanların ülkemizde hoş karşılanmayacağını açıkça gösteriyor’’ dedi.

ABD-Çin ilişkileri, iki ülke arasında Corona virüsünden, ticarete, casusluğa ve Pekin tarafından Hong Kong için kabul edilen ulusal güvenlik yasasına kadar birçok anlaşmazlık konusu nedeniyle son dönemde en kötü seviyesine geriledi.

Cuma günü Washington aralarında önde gelen çip ve drone üreticileri de olmak üzere onlarca Çinli şirketi yaptırım listesine almıştı.