ABD’den Çinli Yetkililere Yeni Vize Kısıtlamaları

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump’ın görev süresinin dolmasına bir ay kala Çinli yetkililere insan hakları ihlalleri konusundaki iddialar nedeniyle ek vize sınırlamaları getirdi.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo vize kısıtlamasının dini ibadetlerini yerine getirenler, etnik azınlık gruplar ve muhaliflere baskı uygulanmasından sorumlu olduğu ya da buna katkı sağladığı düşünülen yetkilileri etkileyeceğini belirtti.
Pompeo yaptığı açıklamada, ‘‘Çin’in otoriter yöneticileri Çin halkının ifade, din ve barışçıl toplanma özgürlüklerini katı şekilde kısıtlıyor. ABD bu gibi insan hakları ihlallerinde bulunanların ülkemizde hoş karşılanmayacağını açıkça gösteriyor’’ dedi.
ABD-Çin ilişkileri, iki ülke arasında Corona virüsünden, ticarete, casusluğa ve Pekin tarafından Hong Kong için kabul edilen ulusal güvenlik yasasına kadar birçok anlaşmazlık konusu nedeniyle son dönemde en kötü seviyesine geriledi.
Cuma günü Washington aralarında önde gelen çip ve drone üreticileri de olmak üzere onlarca Çinli şirketi yaptırım listesine almıştı.
‘‘Başka yaptırımlar da gündemde’’
İç Güvenlik Bakanı Chad Wolf da ‘‘ABD’ye yönelik her geçen gün artan bir tehdit’’ olarak değerlendirdiği Çin’e daha fazla yaptırım uygulanmasının ele alındığını bildirdi.
Düşünce kuruluşu Heritage Foundation’a konuşan Wolf, Çin Komünist Partisi üyelerine daha sıkı vize kısıtlamalarının ve zorla çalıştırılan işçiler tarafından üretilen ürünlere de daha geniş kapsamlı yasaklar getirilmesi gibi ilave yaptırımların da değerlendirildiğini belirtti.
İç Güvenlik Bakanı Wolf, Çinli televizyon üreticisi TCL Electronics’in faaliyetlerinin de incelendiğini söyledi.
Wolf, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çin Komünist Partisi üyelerinin vizelerinin bir ay süre ile kısıtlanması kararına atıfta bulunarak yeni vize kısıtlamaları konusunda Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.
Wolf, Çin’in Uygur Özerk Bölgesi Şincan’da zorla çalıştırılan işçiler tarafından üretilen önemli ürün kategorilerinin bölge genelinde yasaklanması kararı için çalıştıklarını ve yakında bu kararı da çıkartmayı umduklarını bildirdi.
Wolf buna ilişkin başka ayrıntı vermedi. Ancak İç Güvenlik Bakanı’nın Şincan’dan alınan pamuk ve domates ürünlerine uygulanacak geniş çaplı bir ithalat yasağını kastettiği düşünülüyor. Trump yönetimi bu ürünlere ithalat yasağını bu yıl içinde değerlendirmiş, ancak daha kısıtlı yaptırımlarda karar kılmıştı.
ABD’deki tekstil üreticileri daha geniş çaplı ithalat yasaklarının uygulanmasının mümkün olmadığı eleştirisinde bulunuyor.
Wolf ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı’nın yakında işyerleri için bir tavsiye kararı yayınlayarak Çin’le bağlantılı firmaların veri hizmetlerini kullanmaktan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunacağını bildirdi. Wolf dünyanın üçüncü en büyük TV üreticisi TCL’nin de bunlar arasında olduğunu kaydetti.
İç Güvenlik Bakanı, bu firmanın ürünlerine kullanıcı verilerine ve sisteme izinsiz erişim sağlayan ve kullanıcıları siber sızıntılar karşısında savunmasız bırakan yazılımlar yerleştirdiğinin ortaya çıktığını da belirtti.