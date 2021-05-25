ABD’den Corona Virüsünün Kaynağı için ‘‘Şeffaf Araştırma’’ Çağrısı

Corona virüsünün kaynağı hala tartışılıyor. Çinli bilimadamları ve WHO liderliğindeki heyet tarafından Ocak ve Şubat aylarında Wuhan ve civarında 4 hafta boyunca sürdürülen araştırma sonucunda Mart ayında bir rapor yayınlanmıştı. Raporda virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılığıyla bulaşmış olmasının olası olduğu, laboratuvardan çıkmış olmasının ise son derece olasılık dışı olduğu kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yıllık toplantısında bir videolu mesaj yayınlayan ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra,‘‘Corona virüsü soruşturmasının ikinci aşaması şeffaf ve bilime dayalı olmalı. Uluslararası uzmanların virüsün kaynağını ve salgını ilk günlerini bağımsız şekilde, derinlemesine inceleme izni vermeli’’ dedi.

ABD istihbarat daireleri 2019 yılında ilk Corona virüsü vakaları açıklanmadan önce Çin’de bir viroloji laboratuvarındaki araştırmacıların ciddi şekilde hastalandıklarına dair haberleri inceleme altına aldı. Ancak ABD hükmet kaynakları virüsün laboratuvarda geliştirildiğine dair hala kanıt olmadığı gerekçesiyle konuya temkinli yaklaşıldığını belirtti.

WHO Sözcüsü Tarık Jasarevic Reuters haber ajansına Pazartesi günü yaptığı açıklamada, araştırma için Çin’e yeni heyet gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna WHO’nun raporun tavsiyelerini teknik düzeyde değerlendirmekte olduğu yanıtını verdi.

Bundan sonraki çalışmalarla ilgili önerilerin hazırlanacağını belirten Jasarevic, önerileri WGO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un değerlendireceğini ve karar vereceğini söyledi.

Jasarevic, WHO Genel Başkanı Tedros’un 30 Mart’taki açıklamalarına da atıfta bulunarak erken tespit edilen vakalar ve vaka kümeleri, hayvan pazarlarının rolü, gıda zinciriyle bulaşma ve laboratuvar iddiaları gibi bir dizi alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

WHO’nun yıllık toplantısından hemen önce Wall Street Journal gazetesi, bir ABD istihbarat raporuna dayanarak Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden (WIV) üç araştırmacının, Çin'in ilk Corona virüsü vakalarını bildirmesinden bir ay önce, 2019'un Kasım ayında hastanede tedavi altına alındığını yazmıştı.

Gazete, etkilenen araştırmacıların sayısı, hastalıklarının zamanlaması ve hastane ziyaretleri hakkında yeni ayrıntılar sunan daha önce açıklanmamış raporun, Corona virüsünün laboratuvardan sızmış olabileceğine dair daha geniş kapsamlı incelemelere katkı sağlayabileceğini bildirmişti.

