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ABD'den COVID Sonrası Yeni Turizm Stratejisi

06.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı bugün COVID-19 pandemisinin ve hükümetin seyahat kısıtlamalarının olumsuz etkilediği uluslararası turizmi canlandırmak için yeni bir strateji açıklamaya hazırlanıyor. Buna ülkeye giriş sürecini düzene sokmak ve varış noktalarını çeşitlendirmek dahil

ABD'den COVID Sonrası Yeni Turizm Stratejisi

Ticaret Bakanlığı bugün COVID-19 pandemisinin ve hükümetin seyahat kısıtlamalarının olumsuz etkilediği uluslararası turizmi canlandırmak için yeni bir strateji açıklamaya hazırlanıyor. Buna ülkeye giriş sürecini düzene sokmak ve varış noktalarını çeşitlendirmek dahil.

''Ulusal Seyahat ve Turizm Stratejisi'' 2027'ye kadar 90 milyon uluslararası ziyaretçinin ülkeye girerek, yılda 279 milyar dolar harcama yapmasını ve böylece pandemi öncesindeki dönemin de önüne geçilmesini hedefliyor.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, birçok sektörün COVID öncesi dönemlerini geride bıraktığını ancak seyahat ve turizmin bunlardan biri olmadığını söyledi.

Reuters haber ajansı tarafından görülen belgede, ''Sektörün daha dayanıklı, sürdürülebilir ve eşitlikçi olabilmesi için federal hükümetin seyahat ve turizmin yeniden canlanmasına daha fazla destek vermesi gerekir'' denildi.

2019'da ABD'ye 79 milyon 400 bin uluslararası ziyaretçi geldi. Bu rakam pandeminin vurduğu 2020 yılında 19,2 milyona düştü ve 2021'de yalnızca 22 milyon 100 bine çıktı.

Uluslararası ziyaretçiler 2019 yılında ABD'de 239 milyar 400 milyon dolar harcama yaptı. Bu rakam 2019'da 81 milyar dolara düştü.

COVID'den önce turizm sektöründe 9 milyon 500 bin istihdam sağlanıyordu ve turizmin ekonomik getirisi 1 trilyon 900 milyon dolardı.

Yeni stratejinin hedeflerinden biri ülkeye giriş ve ülke içinde seyahat süreçlerini modernize etmek

Raimondo, ülkeye girişlerin mevcut durumda çok hantal ve kağıt tabanlı olduğunu, bunu daha dijital bir süreç haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakanlığın diğer hedefleri arasında kıyı eyaletleri dışında da turizm deneyimini destekleyerek çeşitlendirmek, turizmin iklim değişikliğine katkısını azaltmak, doğal afetlere, kamu sağlığı tehditlerine ve iklim değişikliğinin etkilerine dayanıklı bir turizm sektörü oluşturmak yer alıyor.

ABD kısıtlamaları kaldırmakta geriden geliyor

Turizmin bu kadar keskin bir şekilde azalmasının bir nedeninin, ABD'nin dünyanın büyük kısmının ülkeye girişini engelleyen COVID sınır kısıtlamalarını kaldırma konusunda diğer birçok ülkeden daha geç kalması olduğu sanılıyor. ABD kısıtlamaları 2021 yılının Kasım ayına kadar hafifletmedi.

Yönetim hala yabancı ülke vatandaşlarının ABD topraklarına girmeden önce COVID-19 aşısı olmuş olmalarını ve neredeyse tüm yolcuların seyahat öncesinde negatif test sonucu ibraz etmesini şart koşuyor. ABD havayolu şirketleri, hizmet sağladıkları diğer ülkelerin hemen hiçbirinin test zorunluluğunu sürdürmediğini söylüyor.

Raimondo, test uygulamasının turizm önünde bir engel olduğuna dikkat çekti ve ABD'nin diğer ülkeler arasında ''aykırı'' kaldığını belirtti. Bakan bu kuralların ne zaman gevşetileceğine dair ipucu ise vermedi.

Raimondo, ''Bunu sektörden çok duyuyorum ve yönetime de iletiyorum'' diye konuştu.

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