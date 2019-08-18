ABD'den Çukurca'ya gelin geldi

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- ABD vatandaşı Aliona Zabrian (32), aşık olduğunu Ramazan Deniz (38) ile evlendi. Çift için Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yörenin gelenek ve göreneklerine göre 2 gün, 2 gece süren dillere destan bir düğün töreni gerçekleştirildi. ABD'nin New York kentine 6 yıl önce çalışmak için giden Çukurcalı Ramazan Deniz, burada Aliona Zabrian ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Zabrian ve Deniz, evlenmeye karar verdi. New York'ta nikah yapan Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz, düğünlerini ise damadın memelketi olan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirmeyi planladı. Aynı zamanda Müslüman olan Zabrian ve Deniz, bir hafta önce Çukurca'ya geldi. Çiftin düğün töreni için Çukurca Tağsara Meydanı'nda hazırlıklıklar yapıldı. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yöresel yemekler pişirildi, hazırlıklar yapıldı. Süslenen meydanda 2 gün gece süren düğüne, gelin ve damadın yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği düğün töreninde, gelin ve damat davetlilerle kol kola girerek halay çekti, çalınan müzik eşliğinde misket oynadı. ÇUKURCANIN İNSANLARINI ÇOK SEVDİM ABD'li gelin Aliona Zabrian, "Çukurca'ya gelmem büyük bir değişiklik oldu. Buradaki insanlar çok iyi ve cana yakınlar. Bir haftadır buradayım. İnsanlar bana bir isteğin var mı, senin için ne yapabiliriz ? diye soruyorlar. Çok ilgileniyorlar. Çukurca'nın yemekleri çok güzel. Özellikle yaprak sarmasını çok sevdim. Gelirken ailemi de getirdim. Annemi, babamı kardeşlerimi bu ortama uyum sağlansınlar diye getirdim. Düğünümüze katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum. Buradaki insanlarla beraber eğlendim, halay çektim, oynadım." dedi. ÇOK GÜZEL BİR DÜĞÜN OLDU Damat Ramazan Deniz ise, Aliona ile 6 yıl önce tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "Anlaştık ve beraber evlilik kararı aldık. Kararı aldıktan sonra düğünümüzü memleketimde yapıcağımızı söyledim kendisine. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Çok güzel bir düğün oldu. Kendisi de bize uyum sağladı. İnsanlarla iyi iletişim kurdu. Buranın insanlarını çok sevdi. Çok mutluyum." diye konuştu.



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