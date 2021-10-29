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ABD’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29.10.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, ABD adına cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yazılı açıklama yayınladı. Blinken, cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünü kutladı.

Blinken yazılı açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü kutlayan Türk halkına tebriklerimi sunarım" dedi.

Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki ve ABD’nin ortağı olduğunu belirten Antony Blinken, "Türkiye, onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için ABD ve uluslararası toplumla birlikte durmuştur. Yıllardır süregelen ilişkimiz ticaret, diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir işbirliği üzerine kurulmuştur. Türkiye ile ABD arasındaki son derece derin, halklar arası bağlar, varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü açısından kritik önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Blinken açıklamasını, "Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde sonlandırdı.

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