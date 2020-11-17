HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den Dağlık Karabağ’a Mali Yardım

ABD’den Dağlık Karabağ’a Mali Yardım

17.11.2020 21:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’den Dağlık Karabağ’a Mali Yardım

Dışişleri Bakanı Pompeo, Dağlık Karabağ’da kalıcı siyasi çözüm çağrısı yaptı. Bakan ayrıca çatışmalardan etkilenenler için 5 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Dağlık Karabağ’da 10 Kasım’da varılan ateşkesi memnunlukla karşıladığını bildirdi, ancak Ermenistan ve Azerbaycan’a çatışmalara kalıcı bir siyasi çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

Pompeo, konuyla ilgili yazılı açıklamasında ABD’nin Kızılhaç ve diğer insani yardım örgütlerinin operasyonlarını desteklemek için diplomatik çabalarla eş zamanlı olarak çatışmalardan etkilenenler için 5 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağı haberini de verdi. Bu yardımla birlikte ABD’nin 2019 vergi yılının başlangıcından bu yana Ermenistan ve Azerbaycan için yaptığı yardım miktarının 10 milyon doların üzerine çıktığını belirten Pompeo, buna Corona virüsüyle mücadele; mülteciler, yerlerinden olanlar ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara yardım için ayrılan 3,9 milyon doların dahil olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi tarafından yapılan yeni insani yardımın, çatışmalardan etkilenenler için gıda, sağlık hizmeti, barınak ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması için kullanılacağı belirtildi. Açıklamada müttefiklerin insani ihtiyaçlar için yaptığı benzer katkılara dikkat çekildi ve diğer hükümetlerden de yardımları arttırmaları istendi.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 10 Kasım’da vardığı ateşkes Dağlık Karabağ’ın içinde ve civarında askeri faaliyetlerin sonlandırılmasını kapsıyordu. Etnik Ermeni nüfusun yoğunlukta olduğu Dağlık Karabağ, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Bölgede 2.000 kadar Rus barış gücü askeri yer alıyor.

Pompeo, açıklamada ABD’nin çatışmaların başlangıcından bu yana şiddetin sonlandırılması çağrısı yaptığını ve aralarında sivillerin de olduğu ölümlerle sonuçlanan çatışmaları kınadığını hatırlattı. Pompeo, taraflara uluslararası insani hukuk dahil olmak üzere tüm uluslararası kurallara karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yaptı.

Son çatışmaların sona erdirilmesinin Dağlık Karabağ sorununun barışçı yöntemlerle sonlandırılması için atılan ilk adım olduğunu belirten Pompeo, tarafları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları ile Helsinki Nihai Senedi kapsamında güç kullanmadan toprak bütünlüğü, kendi kendini yönetme ve halkların eşit haklara sahip olması ilkelerine saygılı siyasi bir çözüm bulma çabasına girmeleri çağrısı yaptı. Pompeo, ‘‘Minsk Grubu’nun eş-başkanlarından biri olarak ABD, bu çabalara her zaman dahil olacaktır’’ dedi.​

Fransa ve ABD ateşkesi görüşüyor

Öte yandan Fransız ve Amerikalı diplomatlar Çarşamba günü Rusya’da Dağlık Karabağ ateşkesiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırılması için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptı.

Le Drian, belirsizliklerin mülteciler konusu, ateşkesin sınırlarının belirlenmesi, Türkiye’nin bölgedeki varlığı, savaşçıların geri dönmesi ve Dağlık Karabağ’ın statüsüyle ilgili görüşmeleri kapsadığını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra uzayda kaybolduİspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra uzayda kayboldu
14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra uzayda kayboldu

İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra uzayda kayboldu

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani koronavirüse yakalandı

Kosova Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Yunanistan'da '17 Kasım' protestolarına polis müdahalesi

Atina sokakları karıştı

ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu

Korkunç! Lota Kasırgası yerle bir etti

ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.