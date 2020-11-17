ABD’den Dağlık Karabağ’a Mali Yardım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Dağlık Karabağ’da 10 Kasım’da varılan ateşkesi memnunlukla karşıladığını bildirdi, ancak Ermenistan ve Azerbaycan’a çatışmalara kalıcı bir siyasi çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

Pompeo, konuyla ilgili yazılı açıklamasında ABD’nin Kızılhaç ve diğer insani yardım örgütlerinin operasyonlarını desteklemek için diplomatik çabalarla eş zamanlı olarak çatışmalardan etkilenenler için 5 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağı haberini de verdi. Bu yardımla birlikte ABD’nin 2019 vergi yılının başlangıcından bu yana Ermenistan ve Azerbaycan için yaptığı yardım miktarının 10 milyon doların üzerine çıktığını belirten Pompeo, buna Corona virüsüyle mücadele; mülteciler, yerlerinden olanlar ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara yardım için ayrılan 3,9 milyon doların dahil olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi tarafından yapılan yeni insani yardımın, çatışmalardan etkilenenler için gıda, sağlık hizmeti, barınak ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması için kullanılacağı belirtildi. Açıklamada müttefiklerin insani ihtiyaçlar için yaptığı benzer katkılara dikkat çekildi ve diğer hükümetlerden de yardımları arttırmaları istendi.