ABD’den Dağlık Karabağ’a Mali Yardım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Dağlık Karabağ’da 10 Kasım’da varılan ateşkesi memnunlukla karşıladığını bildirdi, ancak Ermenistan ve Azerbaycan’a çatışmalara kalıcı bir siyasi çözüm bulmaları çağrısında bulundu.
Pompeo, konuyla ilgili yazılı açıklamasında ABD’nin Kızılhaç ve diğer insani yardım örgütlerinin operasyonlarını desteklemek için diplomatik çabalarla eş zamanlı olarak çatışmalardan etkilenenler için 5 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağı haberini de verdi. Bu yardımla birlikte ABD’nin 2019 vergi yılının başlangıcından bu yana Ermenistan ve Azerbaycan için yaptığı yardım miktarının 10 milyon doların üzerine çıktığını belirten Pompeo, buna Corona virüsüyle mücadele; mülteciler, yerlerinden olanlar ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara yardım için ayrılan 3,9 milyon doların dahil olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi tarafından yapılan yeni insani yardımın, çatışmalardan etkilenenler için gıda, sağlık hizmeti, barınak ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması için kullanılacağı belirtildi. Açıklamada müttefiklerin insani ihtiyaçlar için yaptığı benzer katkılara dikkat çekildi ve diğer hükümetlerden de yardımları arttırmaları istendi.
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 10 Kasım’da vardığı ateşkes Dağlık Karabağ’ın içinde ve civarında askeri faaliyetlerin sonlandırılmasını kapsıyordu. Etnik Ermeni nüfusun yoğunlukta olduğu Dağlık Karabağ, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Bölgede 2.000 kadar Rus barış gücü askeri yer alıyor.
Pompeo, açıklamada ABD’nin çatışmaların başlangıcından bu yana şiddetin sonlandırılması çağrısı yaptığını ve aralarında sivillerin de olduğu ölümlerle sonuçlanan çatışmaları kınadığını hatırlattı. Pompeo, taraflara uluslararası insani hukuk dahil olmak üzere tüm uluslararası kurallara karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yaptı.
Son çatışmaların sona erdirilmesinin Dağlık Karabağ sorununun barışçı yöntemlerle sonlandırılması için atılan ilk adım olduğunu belirten Pompeo, tarafları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları ile Helsinki Nihai Senedi kapsamında güç kullanmadan toprak bütünlüğü, kendi kendini yönetme ve halkların eşit haklara sahip olması ilkelerine saygılı siyasi bir çözüm bulma çabasına girmeleri çağrısı yaptı. Pompeo, ‘‘Minsk Grubu’nun eş-başkanlarından biri olarak ABD, bu çabalara her zaman dahil olacaktır’’ dedi.
Fransa ve ABD ateşkesi görüşüyor
Öte yandan Fransız ve Amerikalı diplomatlar Çarşamba günü Rusya’da Dağlık Karabağ ateşkesiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırılması için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptı.
Le Drian, belirsizliklerin mülteciler konusu, ateşkesin sınırlarının belirlenmesi, Türkiye’nin bölgedeki varlığı, savaşçıların geri dönmesi ve Dağlık Karabağ’ın statüsüyle ilgili görüşmeleri kapsadığını bildirdi.