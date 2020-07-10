ABD’den Danıştay’ın Ayasofya Kararına Tepkiler

Danıştay’ın Ayasofya kararına Amerika’dan ilk tepki Demokrat Senatör Bob Menendez’den geldi. Kararı kınayan Menendez, ‘’Erdoğan’a kararını değiştirerek Ayasofya’nın bütün inanç ve kültürlerden insanların ziyaretine açık bir müze olarak sahip olduğu önemli mirası yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyorum’’ mesajını paylaştı.

ABD’de Twitter’da en çok konuşulan konular arasına giren Ayasofya kararını Amerika’dan çok sayıda uzman da sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla değerlendirdi.

Wilson Center uzmanlarından Nicholas Danforth da Twitter’dan Ayasofya kararını şu sözlerle yorumladı: ‘’Bu karar sembolik olarak hoşgörü, ekümeniklik ve uluslararası anlayışa büyük bir darbe. Ancak dünyanın bunlardan zaten vazgeçtiğini düşünüyorum. O nedenle sağ kanattaki Hristiyan gözlemcilerin misilleme olarak ne gibi önerilerde bulunacağını sabırsızlıkla bekliyorum.’’

‘’İslamcılar ve muhafazakar milliyetçiler, Atatürk’ün kararını geri çevirmek için uzun zamandır istekliydi ve bunun olmasının an meselesi olduğuna dair bir his vardı. Ünlü kişilerin hazırda tutulan ölüm ilanları gibi yabancı muhabirlerin de yazdıkları haberler taslaklarında bekliyor olabilir.’’