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ABD’den Danıştay’ın Ayasofya Kararına Tepkiler

10.07.2020 19:40 | Son Güncelleme

Danıştay’ın Ayasofya kararına Amerika’dan ilk tepki Demokrat Senatör Bob Menendez’den geldi. Menendez, ‘’Erdoğan’a Ayasofya’nın bütün inanç ve kültürlerden insanların ziyaretine açık bir müze olarak sahip olduğu önemli mirası yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyorum’’ mesajını paylaştı

ABD’den Danıştay’ın Ayasofya Kararına Tepkiler

Danıştay’ın Ayasofya kararına Amerika’dan ilk tepki Demokrat Senatör Bob Menendez’den geldi. Kararı kınayan Menendez, ‘’Erdoğan’a kararını değiştirerek Ayasofya’nın bütün inanç ve kültürlerden insanların ziyaretine açık bir müze olarak sahip olduğu önemli mirası yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyorum’’ mesajını paylaştı.

ABD’de Twitter’da en çok konuşulan konular arasına giren Ayasofya kararını Amerika’dan çok sayıda uzman da sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla değerlendirdi.

Wilson Center uzmanlarından Nicholas Danforth da Twitter’dan Ayasofya kararını şu sözlerle yorumladı: ‘’Bu karar sembolik olarak hoşgörü, ekümeniklik ve uluslararası anlayışa büyük bir darbe. Ancak dünyanın bunlardan zaten vazgeçtiğini düşünüyorum. O nedenle sağ kanattaki Hristiyan gözlemcilerin misilleme olarak ne gibi önerilerde bulunacağını sabırsızlıkla bekliyorum.’’

‘’İslamcılar ve muhafazakar milliyetçiler, Atatürk’ün kararını geri çevirmek için uzun zamandır istekliydi ve bunun olmasının an meselesi olduğuna dair bir his vardı. Ünlü kişilerin hazırda tutulan ölüm ilanları gibi yabancı muhabirlerin de yazdıkları haberler taslaklarında bekliyor olabilir.’’

Merkezi New York’ta bulunan Freedom House’un Özel Araştırma Direktörü Nate Schenkkan da şu değerlendirmede bulundu: ‘’Ayasofya müze olarak pek etkileyici değildi. 550 yıldır kilise olarak işlev görmüyordu. Cami olarak da muhtemelen hala insanların ziyaret edebileceği ve deneyimleyebileceği güzel bir yapı olmaya devam edecek.’’

Türkiye’de daha önce bulunan ve Türk siyasetini yakından takip eden uzmanlardan Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Öğretim Üyesi Lisel Hintz de bir örnek üzerinden Ayasofya kararını değerlendirdi. ‘’Boğaziçi’nde 2010 yılında öğrendiğim Türkçe ifadelerden biri ne/ne kalıbı idi. (İlki de ‘’çok pahalı’’) Ayasofya ne cami ne de kilise- bir müze. Yabancı dil kitapları kimliğin yabancılara nasıl anlatıldığını gösteren harika pencerelerdir. Benim dil kitabım artık geride kaldı’’

New York’taki Brooklyn Üniversitesi’nden Türkiye uzmanı Louis Fishman da kararla ilgili Twitter’da ‘’Recep Tayyip Erdoğan tek bir imzayla Ayasofya’nın statüsünü ibadete açık cami olarak takdis etti. Bu Erdoğan’ın kariyeri için tarihi bir an. 1990’larda İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana kurduğu bu hayal gerçekleşti. Birçok kişi bu anın gelmeyeceğini düşünüyordu’’ mesajını paylaştı.''

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