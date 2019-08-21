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ABD'den DEAŞ elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne mensup bazı üst düzey yöneticilerin kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütü üyesi bazı üst düzey yöneticilerin kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın önde gelen isimlerinden Emir Muhammed Said Abdül-Rahman al-Mevla, Sami Jasim, Muhammed el Caburi, Mutaz Numan ve Necmi el Caburi'nin başına konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu teröristler hakkında bilgi vereceklere, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine elektronik posta veya telefon ile ulaşmaları çağrısında bulunulan açıklamada, her bir isim için 5 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan "Adalet için ödül" programı kapsamında verilecek.

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"Adalet için ödül" programı ABD Dışişleri Bakanlığı DEAŞ para ödülü

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