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ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı" yatırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

Pentagon, insan dişine takılarak kullanılabilen iletişim cihazının geliştirilmesi için California merkezli bir şirketle 10 milyon dolarlık araştırma-geliştirme kontratı imzaladı - ABD Hava Kuvvetlerinde takma adı "Molar Mic" olan cihazın, dişlerden iletilen sesi ağzından kulaklara aktarma özelliği bulunuyor - Cihaz gelecekte sivil iletişim teknolojisine de aktarılabilir

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), insan dişine takılarak kullanılabilen bir iletişim aracı geliştirme çalışmalarını başlattığı bildirildi.

ATAC (İleri Seviye İki Yönlü Akustik İletişim) Sistemi olarak adlandırılan ancak "Molar Mic" olarak da bilinen cihazın askeri amaçlarla kullanılmak üzere geliştirilmesi için Pentagon'un California merkezli Sonitus şirketiyle 10 milyon dolarlık araştırma geliştirme kontratı imzaladığı belirtildi.

Çağrı alma ve yapma özelliği bulunan cihazın dişe takılan parçasının yanı sıra o parçaya bluetooth ile bağlı elde taşınabilecek bas-konuş özelliğine sahip kumandaya benzer bir parçası daha bulunuyor.

Dişlerden ses iletme ve bunu kulaklara aktarma özelliği olan cihazın operasyon alanlarındaki gürültüde sorunsuz bir iletişim sağlayacağı belirtiliyor.

Sonitus şirketinin internet sitesinde, cihazın prototipinin yaz aylarda Texas eyaletindeki Harvey kasırgasında test edildiği, helikopter gürültüsü ile rüzgar sesine rağmen sahadaki personel sesinin helikopterdeki personel tarafından çok net alınabildiği kaydediliyor.

Söz konusu cihazın gelecekte sivil iletişim teknolojisine de aktarılabileceği ifade ediliyor.

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ABD Molar Mic Pentagon

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