ABD'den Dört Çinli Yetkiliye 'Uygur' Yaptırımı

ABD yönetimi, Çin Komünist Partisi’nin özerk Şincan bölgesi temsilcisi Chen Quanguo dahil 4 Çinli yetkiliye Müslüman azınlık Uygurlar’a karşı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Perşembe günü açıklanan yaptırımlara tabi tutulacaklar arasında Şincan Halk Güvenliği Bürosu yetkilileri de yer alıyor.

Amerika ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşının yanı sıra, Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygurlar ve diğer azınlıklara yönelik baskı politikaları, Hong Kong’un özerk statüsünü riske attığı iddia edilen Çin’in yeni ulusal güvenlik yasası da Amerika-Çin ilişkilerinde gerilim yaratan başlıca konular arasında yer alıyor. İki ülke, Corona virüsü pandemisine karşı küresel mücadele çabalarında da fikir ayrılıkları yaşıyor.

Beyaz Saray’dan bir yetkili yaptığı açıklamada, “Amerika, dünyayı, Çin Komünist Partisi’nin Şincan’daki kendi azınlık topluluklarına karşı, toplu keyfi tutuklama, zorla çalıştırma, dini baskı ve zorunlu doğum kontrolunun da dahil olduğu eylemlerine karşı durmaya çağırıyor” dedi.