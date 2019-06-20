ABD’den Dünya Mülteci Günü Mesajı

Dünya Mülteci Günü için ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’ndan verilen resmi bir mesajda mülteci ve sığınmacıların günümüzdeki durumuna dikkat çekildi. Mesajda, mevcut mülteci politikası çerçevesinde Amerika’nın dünyadaki en büyük insani yardım kaynağı olduğuna vurgu yapıldı, bu rolün devam edeceği vurgulandı.
Her yıl 20 Haziran günü Dünya Mülteci Günü’nde, dünyada savaş, zulüm, yoksulluk gibi çeşitli nedenlerle yurtlarından ayrılarak başka bölge ve ülkelerde hayat kurmak zorunda kalan mülteciler ve sığınmacıların durumlarına dikkat çekiliyor.
Dünya genelinde bugün yurtlarından edilmiş 68.5 milyon mülteci ve sığınmacının olduğu belirtiliyor. Bu durumun ciddiyetine vurgu yapan Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu Başkan Yardımcısı Vekili Caroll O’Connell, Amerika’nın uluslararası camiayle birlikte mülteci ve sığınmacı toplulukların yanında olduğunu söyledi.
O’Connell mesajında Amerika’nın dünyada en fazla insani yardım sunan ülke olduğunun da altını çizdi ve ülkesinin bu politikayı devam ettirmeye kararlı olduğu mesajını verdi.
Mülteci krizinin çözümünde daha fazla yardım gerekiyor
Amerika’nın 2018 mali yılında insani yardım için 8 milyar doların üzerinde harcama yaptığını belirten O’Connell dünya genelindeki diğer insani yardım hizmeti sunan kişi, kurum ve devletleri de takdir etti: “Dünya Mülteci Günü’nde öncelikle mülteciler ve sığınma talep edenlerle ilgili farkındalık yaratıyoruz. Ayrıca bağışçıları ve bu toplumlara kapılarını açanları ve en muhtaç durumda olanları desteklemek için tüm dünya genelinde biraraya gelen kişileri ve kurumları takdir ediyoruz.”
Başta Suriye, Afganistan, birçok Afrika ülkesi ve son dönemlerde de Venezuela olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede ve bölgede mülteci krizi yaşanıyor.
Dünya Mülteci Günü’nde O’Connell’ın verdiği mesajda, bu durumdan etkilenen milyonlarca insana yardım etme konusunda dünyada daha fazla ülke ve kurumun desteğine de ihtiyaç duyulduğu belirtildi.