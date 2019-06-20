ABD’den Dünya Mülteci Günü Mesajı

Dünya Mülteci Günü için ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’ndan verilen resmi bir mesajda mülteci ve sığınmacıların günümüzdeki durumuna dikkat çekildi. Mesajda, mevcut mülteci politikası çerçevesinde Amerika’nın dünyadaki en büyük insani yardım kaynağı olduğuna vurgu yapıldı, bu rolün devam edeceği vurgulandı.

Her yıl 20 Haziran günü Dünya Mülteci Günü’nde, dünyada savaş, zulüm, yoksulluk gibi çeşitli nedenlerle yurtlarından ayrılarak başka bölge ve ülkelerde hayat kurmak zorunda kalan mülteciler ve sığınmacıların durumlarına dikkat çekiliyor.

Dünya genelinde bugün yurtlarından edilmiş 68.5 milyon mülteci ve sığınmacının olduğu belirtiliyor. Bu durumun ciddiyetine vurgu yapan Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu Başkan Yardımcısı Vekili Caroll O’Connell, Amerika’nın uluslararası camiayle birlikte mülteci ve sığınmacı toplulukların yanında olduğunu söyledi.

O’Connell mesajında Amerika’nın dünyada en fazla insani yardım sunan ülke olduğunun da altını çizdi ve ülkesinin bu politikayı devam ettirmeye kararlı olduğu mesajını verdi.