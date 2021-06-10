ABD’den Dünyaya Yarım Milyar Doz Pfizer Aşısı Sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü başlayacak G7 zirvesi öncesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Biden, Corona virüsü salgınıyla küresel mücadeleye katkı için Pfizer ilaç firmasından yarım milyar doz daha aşı sipariş ettiğini ve bu aşıların dünyanın çeşitli yerlerindeki 100 kadar orta ve düşük gelirli ülkeye bağışlanacağını açıkladı.
Corona virüsüyle mücadelenin İngiltere liderliğindeki G7’nin en önemli odak noktalarından biri olduğunu belirten Biden dünyada aşılama konusunda işbirliğinin önemine dikkat çekti.
ABD’nin pandeminin trajedisini ilk elden bildiğini belirten Biden, Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar’ın sayısının dünyanın her yerinden daha fazla olduğunu hatırlattı.
Biden, ABD’de ölenlerin sayısının 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarında ölenlerin toplamından daha fazla olduğunu kaydetti.
'‘Yetişkinlerin yüzde 64’ü en az bir doz aşı oldu’’
Bugüne gelindiğinde ABD’de yetişkinlerin yüzde 64’ünün en az bir doz aşı olduklarına dikkat çeken Biden, bundan dört buçuk ay önce bu oranın yalnızca yüzde 5 olduğunu belirtti.
ABD yönetiminin büyük lojistik zorluklarla mücadele ettiğini söyleyen Biden, artık salgının ilk günlerinden bu yana görülen en düşük can kaybı sayısına inildiğini bildirdi; milyonlarca Amerikalı’nın hayatlarına geri döndüklerini kaydetti.
Biden, salgınla küresel düzeyde mücadeleye de söz verdi.
Amerikalılar’ın zor zamanlarda yardım elini uzattıklarını belirten Biden ‘‘Dünyayı aşılamak için yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız. Virüs başka yerlerde yayıldıkça yeni varyantların ortaya çıkma riski her zaman var’’ diye konuştu.
Ekonomilerin yeniden açılmasının ve büyümesinin aşılamayı arttırmaktan geçtiğine dikkat çeken Başkan, hükümetin aşı programının ABD ekonomisini yüzyılın en kötü krizinden çıkardığını söyledi.
2 milyondan fazla yeni istihdam imkanı oluşturulduğuna dikkat çeken Biden uzun vadeli işsizlikte büyük düşüş olduğunu kaydetti. İşyerlerinin yeniden açılmasıyla beklenen büyümenin yüzde 6,9 olduğunu belirten ABD Başkanı bunun son 40 yılın en hızlı ekonomik büyümesine işaret ettiğini kaydetti.
Küresel ekonominin de iyileşmesinin tüm dünyanın yararına olduğunu belirten Biden, bunun pandemiyi dünya genelinde kontrol altına almadan olmayacağını vurguladı.
Son 4 ayda küresel düzeyde aşılamanın artması için bir dizi adım attıklarına dikkat çeken Biden, ABD’nin küresel aşı programı Covax’a başka her ülkeden daha çok katkı sağladığını bildirdi. Üretimde Japonya, Hindistan ve Avustralya’yla ortaklıklar yapıldığını kaydeden Biden, Kanada ve Meksika’yla aşı dozlarının paylaşıldığını hatırlattı.
ABD’nin Haziran sonuna kadar kendi aşılarından 800 milyon bağışlama sözü verdiğini hatırlatan Biden, bu dozların çoğunun dünyanın birçok yerindeki ülkelere naklinin başladığını kaydetti.
100 orta ve düşük gelirli ülkeye aşı bağışı
Biden, bugün atılan bir adımla ABD yönetiminin Pfizer firmasından yarım milyar doz daha satın alacağını ve bunları 100 düşük ve orta gelirli ülkelere bağışlayacağını ilan etti.
Bunun tarihi bir adım olduğuna dikkat çeken Biden, Corona virüsüne karşı elçi RNA aşısının çok etkili olduğunu hatırlattı. Bu aşı dozlarının Ağustos’tan itibaren gönderilmeye başlanacağını belirten Biden; 200 milyon dozun bu yıl, 300 milyon dozun ise 2022’nin ilk yarısında dağıtılacağını kaydetti.
Biden bunun hiçbir karşılık beklemeden yapılacağına, tek amacın hayat kurtarmak ve salgını sona erdirmek olduğuna vurgu yaptı; 500 milyon aşının Pfizer’in ABD’deki fabrikalarında üretileceğini bildirdi.
‘‘ABD’nin bu çabası dünyayı aşılamak için yapılacak ek işbirliğinin de temelini oluşturmalı’’ diyen Biden, G7 ülkelerinin Corona virüsüne karşı dünya genelinde aşılama kampanyasının kapsamlı boyutunu yarın açıklayacağını bildirdi.
Biden daha sonra sözü Pfizer’in CEO’su Albert Bourla’ya bıraktı.
Bourla bu hafta küresel bir çalışmayla 5-12 yaş arasındaki katılımcıları aşılamaya başladıklarını, hamile kadınlarda da deneylere devam ettiklerini kaydetti. Ortaya çıkan yeni varyantları da yakından izlediklerini belirten Bourla, ‘‘Veriler şu ana kadar hiçbir varyantın Pfizer aşısının korumasından kaçamadığını gösterdi. Yine de gerekli olması durumunda 100 gün içinde yeni bir aşı üretebilecek süreçleri geliştirdik’’ diye konuştu.
Ayrıca Corona virüsüne karşı ağızdan alınacak bir tedavi üzerinde de çalıştıklarına dikkat çeken Bourla ‘‘İlk çalışmalar ümit vaat ediyor. Onay başvurusunu bu yıl sonunda önce yapabiliriz’’ dedi.