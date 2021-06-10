ABD’den Dünyaya Yarım Milyar Doz Pfizer Aşısı Sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü başlayacak G7 zirvesi öncesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Biden, Corona virüsü salgınıyla küresel mücadeleye katkı için Pfizer ilaç firmasından yarım milyar doz daha aşı sipariş ettiğini ve bu aşıların dünyanın çeşitli yerlerindeki 100 kadar orta ve düşük gelirli ülkeye bağışlanacağını açıkladı.

Corona virüsüyle mücadelenin İngiltere liderliğindeki G7’nin en önemli odak noktalarından biri olduğunu belirten Biden dünyada aşılama konusunda işbirliğinin önemine dikkat çekti.

ABD’nin pandeminin trajedisini ilk elden bildiğini belirten Biden, Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar’ın sayısının dünyanın her yerinden daha fazla olduğunu hatırlattı.

Biden, ABD’de ölenlerin sayısının 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarında ölenlerin toplamından daha fazla olduğunu kaydetti.

'‘Yetişkinlerin yüzde 64’ü en az bir doz aşı oldu’’

Bugüne gelindiğinde ABD’de yetişkinlerin yüzde 64’ünün en az bir doz aşı olduklarına dikkat çeken Biden, bundan dört buçuk ay önce bu oranın yalnızca yüzde 5 olduğunu belirtti.