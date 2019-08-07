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ABD'den Dürzi Bakan'ın konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 19:37 | Son Güncelleme

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, 30 Haziran'da Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırının siyasete alet edilmemesi çağrısında bulundu

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'a, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan 30 Haziran'daki silahlı saldırının soruşturmasını "siyasete alet etmeme" çağrısı yaptı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden, Dürzi Bakan Garib'in konvoyunu hedef alan saldırının soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Siyasi hiçbir müdahalenin olmadığı, yargının adil ve şeffaf çalışmalarına Washington'ın da destek vereceği belirtilen açıklamada, "Siyasi amaçlar doğrultusunda trajik olaydan yararlanmaya dönük her türlü girişimin karşısında durulması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Lübnan makamlarının konuya yaklaşımının, mezhepsel anlaşmazlıklardan uzak olması temennisinde bulunuldu.

- Kabine haftalardır toplanamıyor

Bakan Garib'in konvoyu, 30 Haziran'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in protesto edildiği Aley bölgesinden geçişi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Garib'in koruma ekibinde bulunan 2 kişi öldü.

Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Garib ve mensubu olduğu Dürzi Demokrasi Partisi lideri Talal Arslan, söz konusu silahlı saldırının, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden davaların görüldüğü Yargı Konseyine götürülmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Hatta Arslan, olayın Yargı Konseyine götürülmesi konusunun görüşülmeyeceği Bakanlar Kurulu toplantılarında yer almayacaklarını ifade ediyor.

Olayla ilgili Garib ve partisinin suçlamalarına maruz kalan Dürzi Velid Canbolat liderliğindeki İlerlemeci Sosyalist Partisi ise yargıya müdahale edildiğini öne sürüyor.

Kabine toplantısında görüşülecek konuları belirleme yetkisine sahip Başbakan Saad el-Hariri ise tarafları bir araya getirecek Bakanlar Kurulunu "geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceği" endişesiyle haftalardır toplamıyor.

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ABD Büyükelçiliği Beyrut Lübnan

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