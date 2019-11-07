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ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 22:04 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide terör örgütünün bazı yöneticilerinin yer tespitine yardımcı olacak bilgi karşılığında toplam 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin önde gelen isimlerinden Sa'ad bin Atıf al-Avlaki ile İbrahim Ahmed Mahmud el-Kusi'nin yerlerinin belirlenmesi için teklif edilen ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avlaki'nin, Yemen'deki sözde Şebve emiri olduğu ve ABD'ye karşı açıktan saldırı düzenlenmesi çağrısında bulunduğu belirtilirken, Kusi'nin ise Arap Yarımadası'ndaki El Kaide yönetiminin önde gelen bir üyesi olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında bu isimler hakkında bilgi vereceklere, yetkililere elektronik posta veya telefonla ulaşmaları çağrısında bulunulurken, Avlaki için 6 milyon dolar, Kusi içinse 4 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet için ödül" programı kapsamında verilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
"Adalet için ödül" programı ABD Dışişleri Bakanlığı El Kaide

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