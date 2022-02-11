ABD’den Endonezya’ya F-15 Satışına Onay

ABD yönetimi, Endonezya’ya yaklaşık 14 milyar dolarlık savaş uçağı ve mühimmat satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla duyurulan satışın, 36 adet F-15 savaş uçağını, mühimmatı ve iletişim sistemlerini kapsadığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Bu satış, Asya-Pasifik bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan, önemli bir bölgesel ortağın, güvenliğini artırarak ABD'nin, dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir. Endonezya'nın güçlü ve etkili savunma yeteneğini geliştirmesi ve sürdürmesi için yardım etmek, ABD ulusal çıkarları için önemlidir" denildi.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın “Çin’in Pasifik’teki agresif tutumunu” eleştirdiği Avustralya ziyareti sırasında yapıldı. Blinken geçen yıl Aralık ayında, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da temaslarda bulunmuştu.

