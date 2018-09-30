ABD'den Endonezya'ya taziye mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için de geçmiş olsun mesajı yayımladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Sulawesi Adası'nda yaşanan depremle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Deprem ve ardından meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenen mesajda, afetten etkilenen tüm Endonezyalılara destek için ABD'nin hazır olduğu kaydedildi.
ABD'nin Endonezya'daki diplomatik misyonlarında olayın yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği bilgisinin alınmadığı belirtildi.
Açıklamada, "ABD ve Endonezya stratejik ortak ve dosttur. Biz yardım çalışmalarına destek olmak için hazırız." ifadelerine yer verildi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının son olarak bin 203'e çıktığı açıklanmıştı.
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