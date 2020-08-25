ABD'den Erdoğan'a Hamas Tepkisi

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas liderlerini İstanbul’da ağırlamasını eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus imzasıyla yayınlanan resmi açıklamada, Hamas’ın hem ABD hem de Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Ağustos günü İstanbul’da ağırladığı iki Hamas liderinin isimlerinin küresel teröristler listesinde yer aldığı vurgulandı.

Ortagus imzalı açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vahdettin Köşkü’nde biraraya geldiği Hamas yetkililerinden biri hakkında ABD’nin “Adalet İçin Ödül Programı” kapsamında bilgi talep edildiği belirtildi. Dışişleri açıklamasında bu Hamas liderinin terör saldırıları ve adam kaçırma gibi suçlarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında bilgi verenlere ödül vaadedildiği de kaydedildi.

Hamas liderleriyle bu yıl, ilki 1 Şubat günü olmak üzere, iki kez görüştüğüne dikkat çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ilişkiyi sürdürmesinin “Türkiye’yi uluslararası toplumdan uzaklaştıracağı, Filistin halkının çıkarlarına ve Gazze’den yapılan terör saldırılarının önlenmesi için sürdürülen küresel çabalara zarar vereceği” kaydedildi.

Geçen hafta kapalı kapılar ardında Hamas Siyasi Büro Başkan İsmail Heniyye liderliğindeki Hamas heyetiyle yapılan görüşmeye Erdoğan’ın yanı sıra MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

