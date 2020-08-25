ABD'den Erdoğan'a Hamas tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyeti kabul etmesine sert tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, "Hamas'ın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü" olarak nitelendirildiği vurgulanarak, Erdoğan tarafından kabul edilen heyette bulunan iki kişinin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesinde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu terörist örgüt ile temaslarda bulunması, sadece Türkiye'nin uluslararası toplumda yalnızlaşmasına yol açar, Filistin halkının çıkarlarına zarar verir ve Gazze'den yapılan terör saldırılarının önlenmesi için gösterilen küresel çabaları baltalar" ifadesini kullandı.

Hamas'la ikinci buluşma

Açıklamada, bunun Erdoğan'ın bu yıl içinde Hamas liderleriyle gerçekleştirdiği ikinci buluşma olduğu, Cumhurbaşkanı'nın Şubat ayında da Hamas heyetini kabul ettiğini ifade edildi.