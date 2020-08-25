ABD'den Erdoğan'ın Hamas heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama: 'Türkiye'nin uluslararası alanda izole olmasına neden oluyor'

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta Hamas heyetini İstanbul'da ağırlamasına şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Hamas'ın ABD ve Avrupa Birliği tarafından "terör örgütü" olarak kabul edildiği ve görüşmede bulunan kişilerin "küresel terörist olarak belirlenmiş" isimler olduğu ifade edilen açıklamada, "Türk hükümetinin Hamas'la ilişkisine dair endişelerimizi en üst düzeyde dile getirmeye devam ediyoruz" denildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas ile kurduğu sürekli iletişimin, "Türkiye'nin uluslararası toplumdan izole olmasına, Filistin halkının çıkarlarına zarar verilmesine ve Gazze'den yapılan terörist saldırıları önlemeye yönelik küresel çabaların baltalanmasına neden olduğu" belirtildi.
Açıklama, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas liderlerini Türkiye'de bu yıl ikinci ağırlayışı, ilki de 1 Şubat'ta gerçekleşmişti" cümlesiyle son buluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ağustos Cumartesi günü Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle görüşmüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'dan yapılan açıklamada, görüşmenin İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştiği ifade edilmişti.
Basına kapalı olan görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılmıştı.
Hamas heyetinde ise Hamas Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Hamas'ın yurtdışındaki yöneticisi Mahir Salah, Hamas Arap ve İslam Dinleri Başkanı Ezzat el-Rihiq ve Hamas Türkiye Temsilcisi Cihad Yağmur da yer aldı.
İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre Türkiye, 12 Hamas üyesinden 7'sine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdi. Gazete diğer 5 kişinin ise yakın zamanda vatandaşlık alacağını yazdı. Ancak bu ifadeler şu ana kadar Türk yetkililer tarafından doğrulanmadı.
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında geçen 1 Şubat tarihinde de yine İsmail Haniye'yle Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas liderleriyle sık aralıklarla bir araya geliyor. 1 Şubat'tan önce Aralık ayında da Haniye ile görüşmüştü.
ABD, Ocak 2018'de Haniye'yi "küresel teröristler" listesine almış, Türk Dışişleri Bakanlığı da birkaç gün sonra yapılan bir açıklamayla bu kararı eleştirmişti.