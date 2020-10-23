ABD’den Erdoğan’ın S-400 Açıklamasına Tepki

Bakanlık sözcüsü Jonathan Hoffman’ın açıklamasında, “ABD Savunma Bakanlığı, Türk Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın bugün teyit ettiği 16 Ekim tarihli S-400 hava savuna sistemi denemesini en güçlü şekilde kınıyor. Tutumumuz da çok açık ve sabittir: Operayonel bir S-400 sistemi Türkiye’nin ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleriyle bağdaşmamaktadır. Türkiye’nin güvenlik ilişkimizde ciddi risklerle sonuçlanacak bu sistemi test etmesine karşıyız. Türkiye halihazırda F-35 programından çıkarılmış durumda ve S-400’ler ikili ilişkilerde olabilecek gelişmelerin önünde önemli bir engel olmayı sürdürüyor’’ denildi.

Erdoğan açıklamasında S-400’lerin test edildiği yolundaki haberler sonrasında ABD’den gelen açıklamalara tepki göstermiş, “Testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve ABD’nin bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testlerini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika’ya soracak değiliz. Sadece S-400 değil bunların dışında birçok hafif orta ağır silahlar; bunların içinde ABD’den aldığımız da birçok silah var onların da testlerini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz’’ demişti.

Yunanistan’ın elindeki S-300’leri test etmekten öte kullandığını savunan Erdoğan, “Oraya böyle bir şey Amerika soruyor ya da söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya’ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız etti. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz” diye konuşmuştu.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot L. Engel ve Avrupa, Avrasya, Enerji ve Çevre Alt Komisyonu Başkanı William R. Keating, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup göndermiş ve Türkiye’nin “bölgesel saldırganlığına” ve “demokrasi dışı tavrına” karşı baskıyı arttırma çağrısı yapmıştı.