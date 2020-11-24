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ABD’den Ermenistan’ın Yeni Dışişleri Bakanı’na İşbirliği Mesajı

24.11.2020 21:10 | Son Güncelleme:
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ABD’den Ermenistan’ın Yeni Dışişleri Bakanı’na İşbirliği Mesajı

Biegun, Ayvazyan’a görevinde başarılar diledi, ABD-Ermenistan arasındaki yakın işbirliğinin devam etmesini umduğunu aktardı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Ermenistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Biegun, Ayvazyan’a görevinde başarılar diledi, ABD-Ermenistan arasındaki yakın işbirliğinin devam etmesini umduğunu aktardı.

Açıklamaya göre ikili, ABD’nin bölgeye insani yardımını ve Dağlık Karabağ çatışmalarının barışçı çözümü konularını da ele aldı.

Ermenistan’ın eski Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkesin Azerbaycan'a toprak kazandırması sonrasında yaşanan siyasi kriz nedeniyle 16 Kasım Pazartesi günü görevinden istifa etmişti.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Tigran Kaçatryan da ateşkesin ardından hükümete yönelik gelen eleştiriler nedeniyle istifasını veren bakanlardan oldu.

Geçen hafta Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan da görevinden alınmış ve yerine başbakan yardımcısı Vagharshak Harutyunyan atanmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümeti, altı hafta süren çatışmaların sona erdirilmesini öngören ateşkes anlaşmasından sonra kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya kalmış, binlerce protestocu, Paşinyan'a istifa çağrısı yapmıştı.

10 Kasım'da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan ateşkes anlaşması, Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde askeri faaliyetlerin durdurulmasını öngörüyordu. Ateşkesi korumak amacıyla bölgeye yaklaşık 2.000 Rus askeri sevkedildi.

Öte yandan Kremlin’den yapılan bir açıklamadaysa Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rus barışgücünün Dağlık Karabağ’daki çalışmalarını ele aldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca Rusya’nın Dağlık Karabağ halkına insani yardımı, ekonomik konular ve bölgede iletişim ve ulaştırmanın yeniden işlemesi konularının ele alındığı belirtildi.

Lavrov, Zarif’le görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Bakan Sergey Lavrov’un Suriye ve Dağlık Karabağ’daki durumu ele almak için İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada iki bakanın Moskova Tahran’ın 2015 İran nükleer anlaşmasıyla (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) gelen yükümlülüklerini yerine getirmeye tüm tarafların hızla geri dönmesine olan bağlılıklarını dile getirdikleri kaydedildi.

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