ABD'den Eş-Şebab'a hava saldırısı

MOGADİŞU (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 4 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Somali güçlerini ateş altına alması sonrasında düzenlenen hava saldırısında 4 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırının dün Aşağı Cubba bölgesinin Araara mahallesinde yapıldığı kaydedilirken, ABD'nin Amerikan vatandaşlarını korumak ve terör tehditlerini etkisiz kılmak için tüm uygun tedbirleri kullanmayı sürdüreceği vurgulandı.

