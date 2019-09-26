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ABD’den Esad rejimine kimyasal saldırı suçlaması

26.09.2019 22:17 | Son Güncelleme

Kimyasal silah gerekçesiyle daha önce Suriye’yi iki kez bombalayan ABD, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta İdlib’de klor gazı kullandığını iddia etti.

Rus jetlerine yakıt sağlamakla suçlanan bir şirkete de yaptırım uygulanacak.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşar Esad rejiminin Suriye'nin İdlib vilayetindeki bir saldırıda kimyasal silah olarak klor gazı kullandığı suçlamasında bulundu.

Suriye ordusunun İdlib'de silahlı muhaliflere yönelik operasyonları sırasında 19 Mayıs tarihinde klor gazı kullandığı sonucuna vardıklarını belirten Pompeo, "Esad rejimi, bazıları savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suç düzeyine varan sayısız vahşetten sorumludur” dedi.

Trump yönetimi, Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle ilki Nisan 2017'de, ikincisi Nisan 2018'de olmak üzere iki kez Suriye'deki hedeflere bombardıman düzenlemişti.

Pompeo "Esad rejiminin Suriyeli sivillere yönelik şiddetine son vermek için baskıya devam edeceklerini” belirtti ancak ne tür adımlar atılabileceğiyle ilgili bilgi vermedi.

"Rus jetlerine yakıt taşıyan" şirkete yaptırım

ABD yönetimi diğer yandan Esad rejiminin en büyük destekçisi olan ve Suriye ordusunun operasyonlarına hava desteği veren Rusya'ya yönelik baskıyı da artırıyor. Suriye'deki Rus savaş uçaklarına yakıt temin ederek Rusya'ya yönelik Amerikan yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bir şirket, üç kişi ve beş gemi yaptırım listesine alındı.

Amerikan Hazine Bakanlığı, daha önce Ukrayna'daki faaliyetleri nedeniyle 2016'da yaptırım listesine alınan OJSC Sovfracht'ın paravan şirketi olarak değerlendirilen Moskova merkezli Maritime Assistance LLC'ye yaptırım kararı alındığını açıkladı. Açıklamada Sovfracht'a Suriye'deki Rus ordusuna yakıt temin ettiği suçlaması yöneltildi.

Maritime Assistance LLC'nin yanı sıra Sovfracht şirketinin üç yöneticisi yaptırım listesine alındı, Rus Transpetrochart Co Ltd şirketine ait beş kargo gemisi de "bloke edilmiş mal” olarak sınıflandırıldı.

Hazine Bakanlığı açıklamasında "Rusya'nın Esad rejimine desteği, rejimin çok sayıda hastane, okul ve kamu alanını tahrip eden, sivillerin ölümüne yol açan bombardımanlarını sürdürmesine olanak tanıdı” ifadesi de yer aldı.

rtr,AFP/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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