ABD’den Eşcinsel Diplomatların Partnerlerine Vize Kısıtlaması

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) gibi ABD merkezli uluslararası kuruluşlarda görev yapan eşcinsel diplomatlar ve diğer personelin partnerlerine tanınan diplomatik vize ayrıcalığını kaldırdı.
Yeni politika, 2009 yılında dönemin dışişleri bakanı Hillary Clinton tarafından hayata geçirilen ve aynı cinsiyete sahip partnerlerin G-4 ya da eş vizesi almalarına imkan veren uygulamayı tersine çeviriyor.
G-4 vizesi, uluslararası kuruluşların çalışanlarına ve yakın aile üyelerine veriliyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından hemen yürürlüğe konan karar, eşcinsel partnere sahip diplomatlara 31 Aralık’a kadar evlenmeleri için süre tanıyor. Aksi halde partnerlerinin oturma izinleri 2019 yılı başından itibaren iptal edilecek.
Düzenlemedeki değişikliğin, kendi ülkelerinde evlenmeleri yasal olarak mümkün olmayan eşcinsel çiftler için sorun yaratabileceği endişeleri dile getiriliyor. Şu anda BM’deki ülkelerin sadece yüzde 10’u civarında eşcinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.
Karara aralarında eski diplomatlar ve eşcinsel hakları savunucularının bulunduğu bazı çevreler tepki gösterdi. Eski başkan Barack Obama döneminde ABD’nin BM daimi temsilciliği görevini yürüten Samantha Power Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, kararı “Gereksiz yere acımasız ve bağnazca. Dışişleri Bakanlığı, BM çalışanlarının eşcinsel partnerlerine evlenmedikleri müddetçe artık vize vermeyecek. Ama BM üyesi ülkelerin sadece 12’si eşcinsel evliliklere izin veriyor” yorumunda bulundu.
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