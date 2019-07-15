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ABD'den Etiyopya'da askeri tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Somali Misyonunun kapasitesini geliştirmek amacıyla yapılan tatbikata Afrika ve NATO ülkelerinin yanı sıra Brezilya da katılım sağlıyor

ADDİS ABABA (AA) - ABD, Etiyopya'da içerisinde NATO ve Doğu Afrika ülkelerinin de olduğu yaklaşık bin 100 askeri personelle ortak eğitim tatbikatı başlattı.

Somali'de barış gücü olarak görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) kapasitesini geliştirmek için başlatılan tatbikatın yaklaşık iki hafta süreceği bildirildi.

AMISOM'un ana omurgasını oluşturan Etiyopya, Somali, Cibuti, Ruanda, Kenya ve Uganda gibi ülkelerin başını çektiği tatbikatta Brezilya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerden de askerler yer alıyor.

Tatbikat öncesinde başkent Addis Ababa'da katılımcılarla düzenlenen toplantıda konuşan ABD Afrika Ordusu Komutanı Roger L. Cloutier, tatbikatın amacının AMISOM'un yetenek ve becerilerini zenginleştirmek olduğunu söyledi.

Cloutier, tatbikat sırasında personel eğitiminin yanı sıra kara gücünün manevra kabiliyetinin de artırılacağını dile getirdi.

Somali'de Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren AMISOM, 2007'den beri bu ülkede faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 20 bin askerle sahada görev yapan AMISOM'un gelecek yıllarda Somali'den tamamen çekilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AMISOM askeri tatbikat Etiyopya Somali

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