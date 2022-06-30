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ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'nin filosunu yenilemesini destekliyoruz

29.06.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı almaması ve modernizasyon yapmaması için lobi yürüten Yunanistan Başbakanı Miçotakis, gelen açıklamalarla adeta şoke oldu. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediklerini açıkladı.

ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'nin filosunu yenilemesini destekliyoruz

Türkiye ile ABD arasında uzun zamandır devam eden F-16 savaş uçağı konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediklerini açıkladı. ABD'den gelen bu açıklama, Türkiye'nin F-16 almaması için lobi girişimi yürüten Yunanistan Başbakanı Miçotakis'te soğuk duş etkisi yaptı...

Madrid'deki NATO zirvesinde konuşan Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Wallender, Türkiye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesinin NATO'nun savunmasına da katkı sunacağını söyledi ve şunları belirtti:

"ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunu modernize etmesini destekliyor. Çünkü bu NATO'nun güvenliğine ve böylece Amerikan güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bu planlar gerekli onay mekanizmalarından geçmeye devam ediyor."

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Türkiye Kasım ayında ABD'den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizayon kiti almak için başvuruda bulunmuştu.

Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine bir mektup yazarak bu satışa onay verilmesinin ABD'nin çıkarına olacağını vurgulamıştı.

Wallander'ın açıklaması Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinden sonra geldi.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ABD'den F-16 alımının da pazarlığın bir parçası haline geldiği iddia edilmiş, Reuters ve AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi ise "ABD Türkiye'ye hiçbir şey teklif etmedi, Türkiye de ABD'den hiçbir şey talep etmedi" demişti.

Türkiye'nin ortaklaşa üretmeyi planladığı F-35 projesinden, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle çıkarılması, Ankara'yı hava savunmasında yeni arayışlara yönlendirmişti.

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MİÇOTAKİS ÇOK UĞRAŞMIŞTI: SATMAYIN

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'ye F-16 satmayın" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
miço sizin kadar iyi yüzmeyi bilmeyiz ama balık avlamayı iyi biliriz.:)

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