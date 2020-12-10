ABD’den Facebook’a Tekel Davası

New York Başsavcısı Letitia James yaptığı açıklamada, “Facebook neredeyse on yıldır kullanıcıları pahasına, piyasadaki egemenliğini ve tekelini daha küçük rakiplerini ezmek, rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla kullanmıştır” dedi.

46 eyalet, başkent Washington ve Guam, yaptıkları suç duyurusunda Facebook’un Instagram ve Whatsapp’ı satın almasının yasalara aykırı olarak değerlendirilmesi talebini dile getirdi.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) yaptığı yazılı açıklamada, Facebook’un Instagram ve Whatsapp gibi varlıklarını elden çıkarmasını da kapsayan karar çıkarılması talebine bulundu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu ve çoğu eyalet Çarşamba günü Facebook aleyhinde açılan davada şirketin tekel yasalarını ihlal ettiğini savunarak bünyesindeki şirketlerin satılması gerektiği olasılığını gündeme taşıdı.

ABD’de 48 eyalet ve bölge, sosyal medya şirketi Facebook’a dava açarak şirketi piyasadaki gücünü kötüye kullanmakla suçladı. Dava Facebook’u Instagram ve Whatsapp’ı satmaya zorlayabilir.

Başsavcı James, Facebook’un Instagram ve Whatsapp’ı, bu şirketler piyasada kendi üstünlüğünü tehdit etmeden önce harekete geçerek büyük miktarda paralarla satın aldığını belirtti.

New York Başsavcısı, davayı kamuoyuna açıkladığı basın toplantısında, Şirketlerin talan eder gibi satın alınmasının önüne geçmemiz ve piyasaya duyulan güveni yeniden tesis etmemiz çok önem taşıyor’’ dedi.

Facebook Federal Ticaret Komisyonu ve eyaletlerin suç duyurularını incelediğini belirtti. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Hükümet iş dünyası ya da her gün bizim ürünlerimizi tercih eden insanlar açısından bunun nasıl bir sonucu olacağını düşünmeden mevcut durumun değişmesini istiyor” denildi.

ABD Adalet Bakanlığı Ekim ayında da Google’ı dava ederek, 1 trilyon dolar değerindeki şirketi piyasadaki gücünü rakiplerini savuşturmak için kullanmakla suçlamıştı.

Davalar 1998 yılında Microsoft aleyhinde açılan davadan bu yana teknoloji firmasına karşı açılan en büyük tekel davası.

Federal hükümet Microsoft davasında sonunda anlaşmaya varmış, ancak uzun süre devam eden hukuk mücadelesi şirketin rakiplerini engellemesinin önüne geçmiş, tekel soruşturması internet sektöründe dev büyümenin de önünü açmıştı.

Dava haberlerinin ardından Facebook’un hisseleri yüzde 3 oranında değer kaybetti. Kaybın bir kısmını toparlayan şirketin hisselerinde en son yüzde 1,7 oranında düşüş gözlemlendi.

