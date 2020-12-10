HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den Facebook’a Tekel Davası

ABD’den Facebook’a Tekel Davası

10.12.2020 01:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’den Facebook’a Tekel Davası

ABD’de 48 eyalet ve bölge, sosyal medya şirketi Facebook’a dava açarak şirketi piyasadaki gücünü kötüye kullanmakla suçladı. Dava Facebook’u Instagram ve Whatsapp’ı satmaya zorlayabilir

ABD’de 48 eyalet ve bölge, sosyal medya şirketi Facebook’a dava açarak şirketi piyasadaki gücünü kötüye kullanmakla suçladı. Dava Facebook’u Instagram ve Whatsapp’ı satmaya zorlayabilir.

ABD Federal Ticaret Komisyonu ve çoğu eyalet Çarşamba günü Facebook aleyhinde açılan davada şirketin tekel yasalarını ihlal ettiğini savunarak bünyesindeki şirketlerin satılması gerektiği olasılığını gündeme taşıdı.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) yaptığı yazılı açıklamada, Facebook’un Instagram ve Whatsapp gibi varlıklarını elden çıkarmasını da kapsayan karar çıkarılması talebine bulundu.

46 eyalet, başkent Washington ve Guam, yaptıkları suç duyurusunda Facebook’un Instagram ve Whatsapp’ı satın almasının yasalara aykırı olarak değerlendirilmesi talebini dile getirdi.

New York Başsavcısı Letitia James yaptığı açıklamada, “Facebook neredeyse on yıldır kullanıcıları pahasına, piyasadaki egemenliğini ve tekelini daha küçük rakiplerini ezmek, rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla kullanmıştır” dedi.

Dava Facebook’u Instagram ve Whatsapp’ı elden çıkarmaya zorlayabilir

Başsavcı James, Facebook’un Instagram ve Whatsapp’ı, bu şirketler piyasada kendi üstünlüğünü tehdit etmeden önce harekete geçerek büyük miktarda paralarla satın aldığını belirtti.

New York Başsavcısı, davayı kamuoyuna açıkladığı basın toplantısında, Şirketlerin talan eder gibi satın alınmasının önüne geçmemiz ve piyasaya duyulan güveni yeniden tesis etmemiz çok önem taşıyor’’ dedi.

Facebook Federal Ticaret Komisyonu ve eyaletlerin suç duyurularını incelediğini belirtti. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Hükümet iş dünyası ya da her gün bizim ürünlerimizi tercih eden insanlar açısından bunun nasıl bir sonucu olacağını düşünmeden mevcut durumun değişmesini istiyor” denildi.

ABD Adalet Bakanlığı Ekim ayında da Google’ı dava ederek, 1 trilyon dolar değerindeki şirketi piyasadaki gücünü rakiplerini savuşturmak için kullanmakla suçlamıştı.

Davalar 1998 yılında Microsoft aleyhinde açılan davadan bu yana teknoloji firmasına karşı açılan en büyük tekel davası.

Federal hükümet Microsoft davasında sonunda anlaşmaya varmış, ancak uzun süre devam eden hukuk mücadelesi şirketin rakiplerini engellemesinin önüne geçmiş, tekel soruşturması internet sektöründe dev büyümenin de önünü açmıştı.

Dava haberlerinin ardından Facebook’un hisseleri yüzde 3 oranında değer kaybetti. Kaybın bir kısmını toparlayan şirketin hisselerinde en son yüzde 1,7 oranında düşüş gözlemlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladıJoe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı
2021 LGS örnek soru kitapçığı!2021 LGS örnek soru kitapçığı!

En Çok Okunan Haberler

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

İbrahim Kalın: Bizim için hayal kırıklığı

İbrahim Kalın: Bizim için hayal kırıklığı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan balistik füze tatbikatı

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan dev tatbikat

Fransa hükümeti Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansı siber saldırıya uğradı

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansına saldırı

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.