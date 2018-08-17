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ABD'den Filipinler'e Rusya menşeli askeri teçhizat uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

ABD'den Filipinler'e Rusya menşeli askeri teçhizat uyarısı

ZAMBOANGA (AA) - ABD, Filipinler'i, Rusya'dan askeri teçhizat satın almaması konusunda uyardı.

ABD Savunma Bakanlığının Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver, üst düzey savunma ve askeri yetkililerle görüşmek üzere Filipinler'i ziyaret etti.

Filipinler medyasına göre, Schriver, Filipinler'in Rusya'dan askeri teçhizat satın alma konusunda çok dikkatli düşünmesi gerektiğini belirterek, "Filipinler, büyük ölçekte Rus teçhizatı satın almaya devam ederse bunun ittifak için yararlı bir şey olacağını düşünmüyorum. Sonuç olarak, Filipinler için Ruslardan daha iyi bir ortak olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan askeri teçhizat satın alma kararının aynı zamanda Rusya ile ilişkilere yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydeden Schriver, bu durumun, Filipinler ile ABD askeri ittifakı üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dikkati çekti.

Schriver, Filipinler'in ABD ile iş birliği yapmasının, müşterek çalışmaları sürdürmeye ve her türlü senaryoda çalışma yeteneğini geliştirmeye yardımcı olacağını ifade etti.

Schriver ayrıca, Washington'ın ihtilaflı Güney Çin Denizi konusunda da Manila'ya desteğini dile getirerek, "İyi bir müttefik olacağız ve Filipinler'in bu doğrultuda karşılık vermesine yardımcı olacağız." dedi.

Diğer yandan, Güney Çin Denizi üzerinde uçan ABD uçağına Çin tarafından uyarı yapılmasına ilişkin haberleri değerlendiren Schriver, "Uluslararası hukukun izin verdiği yerlerde uçacağız, yelken açacağız ve işleteceğiz. Kimsenin yolun kurallarını yeniden yazmasına veya uluslararası yasaları değiştirmesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçen hafta Manila'nın Moskova’dan iki denizaltı satın alma planını açıklamıştı.

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askeri teçhizat Filipinler Randall Schriver Rusya

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