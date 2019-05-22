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ABD'den Filistin'e "Bahreyn çalıştayına katılın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt: - "Filistinlilerin bize (çalıştaya) katılmaması büyük bir hata olur. Katılırlarsa hiçbir şey kaybetmeyecek aksine çok şey kazanacaklar"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin Bahreyn ile düzenleyeceği ortak ekonomik çalıştaya ilişkin, ''Filistinlilerin bize (çalıştaya) katılmaması büyük bir hata olur. Katılırlarsa hiçbir şey kaybetmeyecek aksine çok şey kazanacaklar.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuşan Greenblatt, ABD'nin Bahreyn ile düzenleyeceği ortak ekonomik çalıştaya ilişkin açıklamada bulundu.

Gelecek ay Bahreyn'de Filistinliler için alternatif bir ekonomik çalıştayın düzenleneceğini söyleyen Greenblatt, bu çalıştayın İsrail-Filistin soruna siyasi çözüm bulunması sürecinde ilk aşama olduğunu belirtti.

Greenblatt, "Filistinlilerin bize (çalıştaya) katılmaması büyük bir hata olur. Katılırlarsa hiçbir şey kaybetmeyecek aksine çok şey kazanacaklar ama elbette bu onların seçimi." dedi.

İsrail-Filistin sorunun üzücü, trajik ve karmaşık olduğunu dile getiren Greenblatt, soruna gerçek bir çözüm için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Bahreyn, ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, çalıştayın, hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğu ve Filistin halkı ve bölgenin refahına fırsat tanıyacağı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn ekonomik çalıştay Filistin israil

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