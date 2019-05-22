BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin Bahreyn ile düzenleyeceği ortak ekonomik çalıştaya ilişkin, ''Filistinlilerin bize (çalıştaya) katılmaması büyük bir hata olur. Katılırlarsa hiçbir şey kaybetmeyecek aksine çok şey kazanacaklar.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuşan Greenblatt, ABD'nin Bahreyn ile düzenleyeceği ortak ekonomik çalıştaya ilişkin açıklamada bulundu.

Gelecek ay Bahreyn'de Filistinliler için alternatif bir ekonomik çalıştayın düzenleneceğini söyleyen Greenblatt, bu çalıştayın İsrail-Filistin soruna siyasi çözüm bulunması sürecinde ilk aşama olduğunu belirtti.

Greenblatt, "Filistinlilerin bize (çalıştaya) katılmaması büyük bir hata olur. Katılırlarsa hiçbir şey kaybetmeyecek aksine çok şey kazanacaklar ama elbette bu onların seçimi." dedi.

İsrail-Filistin sorunun üzücü, trajik ve karmaşık olduğunu dile getiren Greenblatt, soruna gerçek bir çözüm için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.