ABD'den Filistin'e yardımları yeniden başlatma kararı

Karar, Filistin ve BM tarafından memnuniyetle karşılanırken, İsrail Washington’a tepki gösterdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin’e ekonomik, insani ve kalkınma yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı. Blinken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) 150 milyon dolar, Batı Şeria ve Gazze’deki kalkınma projelerine 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı aracılığıyla barışı tesis etmeye yönelik programlara da 10 milyon dolarlık paketleri içeren toplam 235 milyon dolarlık yardım öngörüldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Ürdün Kralı II. Abdullah’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da, Biden’ın İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümü desteklediği belirtildi.

BM memnun, İsrail tepkili

Washington’ın yardım kararı Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı. Kararı "iyi bir başlangıç" olarak nitelendiren Filistinli bir yetkili, daha fazlasını umduklarını söyledi.