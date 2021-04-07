HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Filistin'e yardımları yeniden başlatma kararı

ABD'den Filistin'e yardımları yeniden başlatma kararı

07.04.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı, Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatacaklarını açıkladı.

ABD'den Filistin'e yardımları yeniden başlatma kararı

Karar, Filistin ve BM tarafından memnuniyetle karşılanırken, İsrail Washington’a tepki gösterdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin’e ekonomik, insani ve kalkınma yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı. Blinken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) 150 milyon dolar, Batı Şeria ve Gazze’deki kalkınma projelerine 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı aracılığıyla barışı tesis etmeye yönelik programlara da 10 milyon dolarlık paketleri içeren toplam 235 milyon dolarlık yardım öngörüldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Ürdün Kralı II. Abdullah’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da, Biden’ın İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümü desteklediği belirtildi.

BM memnun, İsrail tepkili

Washington’ın yardım kararı Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı. Kararı "iyi bir başlangıç" olarak nitelendiren Filistinli bir yetkili, daha fazlasını umduklarını söyledi.

Bişrleşmiş Milletler de (BM) ABD’nin yardım kararından duydukları memnuniyeti ifade etti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, diğer ülkelerin de ABD’yi izlemesini ümit ettiklerini belirtti.

İsrail ise karara tepki gösterdi. İsrail’in ABD Büyükelçisi Gilad Erdan karara ilişkin yaptığı açıklamada duydukları hayalkırıklığını ifade ederek, ABD’nin UNRWA’ya yardımları yeniden başlatma kararına kati surette karşı olduklarını ifade etti. Erdan, "antisemitik bir oluşum" olarak nitelendirdiği örgütün, kimin "mülteci" olduğuna ilişkin çarpık bir tanımlama kullandığını ve çatışmayı çözmekten ziyade sürekli kıldığını öne sürdü.

Biden'ın kritik hamlesi

Washington’ın Filistin’e yardım kararı, 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturan Biden’ın göreve gelişinden bu yana en dikkat çeken hamlesi olarak değerlendiriliyor. Biden’ın selefi Donald Trump, 2018’te Filistin otoriteleriyle bağını kestikten sonra, bölgeye yapılan yardımların tamamına yakınını da bloke etmişti. Yardımları durdurma kararı, eski ABD Başkanının Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepkili olan Filistinli liderlerin Washington’ı boykot etme kararı almasının ardından gelmişti. Trump’ın bu adımı, Filistin’i İsrail’le masaya oturmak için attığı yorumları yapılmıştı.

rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı'na katılacakErdoğan D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.