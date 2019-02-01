HABER

ABD'den Gana'ya vize kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 06:22 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, sınır dışı ettiği Ganalıları kabul etmediği gerekçesiyle Gana'ya vize kısıtlaması getirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD tarafından sınır dışı edilen Gana vatandaşlarını kabul etmediği gerekçesiyle bu ülkeye vize kısıtlaması getirdiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, vize kısıtlaması kararının Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığının tespitleri sonucunda sınır dışı edilmesine karar verilen bazı Gana vatandaşlarının bu ülke tarafından kabul edilmediği bildirildi.

Bu durumun ilgili uluslararası hukuk kurallarına ve anlaşmalara aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu durum üzerine Gana'dan ABD'ye yapılacak vize başvurularına belirli kısıtlamalar getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada vize kısıtlamasının kapsamına ve süresine ilişkin bilgi verilmedi.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'
Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü’den kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajıJülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü’den kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Gana

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Mehmet Ferden Çarıkçı atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi böyle kurtarıldı

Beyoğlu'nda gece yarısı can pazarı!

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.