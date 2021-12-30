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ABD'den Gazetecileri Serbest Bırakın Çağrısı

30.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hong Kong’ta demokrasi yanlısı yayınlar yapan Stand News basın kurumunda çalışan ve gözaltına alınan gazetecilerin, serbest bırakılması çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hong Kong’ta demokrasi yanlısı yayınlar yapan Stand News basın kurumunda çalışan ve gözaltına alınan gazetecilerin, serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Blinken açıklamasında “Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong’lu yetkililere Hong Kong’un bağımsız ve özgür medyasını hedef almaya son vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Ortada bir sebep yokken gözaltına ve suçlanan gazeteciler ve medya yöneticilerinin süratle serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Bağımsız medyayı susturarak Çin Halk Cumhuriyeti ve yerel yetkililer, Hong Kong’un kredibilitesine ve yaşanabilirliğine zarar veriyorlar” dedi.

Stand News, Hong Kong’ta kar amacı gütmeyen ve demokrasi yanlısı yayınlar yapan bir organizasyon. Bu kurumda başlatılan ulusal güvenlik soruşturması kapsamında hedef alınan yerlerden biri durumunda. Hong Kong’ta aynı soruşturma kapsamında medya devi ve Apple Daily’nin yayımcısı Jimmy Lai’de hapse atılmıştı.

Stand News, 1997 yılında Hong Kong’un İngiltere’den Çin yönetimine geçmesinden bu yana bireysel özgürlükler ve basın özgürlüğünü savunan yayınlar yapıyor. Son olarak bu medya kuruluşuna düzenlenen baskınla 6 çalışan gözaltına alınmıştı.

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