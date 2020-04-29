ABD'den Gaziantep'e Getirilen Genç Karantina Günlerini Anlattı

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD'den getirilen 353 Türkiye vatandaşı, Gaziantep'teki bir yurtta karantinaya alındı.
Turizm Bölümü'nden mezun olduktan sonra yönetim stajyerliği için Amerika’daki bir yıllık bir programa katılan 25 yaşındaki Çağatay Kaan Eren, katıldığı programın bitmesinin ardından dönüş için aldığı uçak bileti iptal oldu. Eren daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye girişimleriyle 352 kişiyle birlikte hava yoluyla Gaziantep’e getirilerek karantinaya alındı.
VOA Türkçe'ye konuşan Çağatay Kaan Eren, ABD’de Corona virüsü ile başlayan süreci ve Türkiye’ye getirilerek karantinaya alınmasını anlattı.
Amerika'da vize süresinin bittiğini ve mülteci durumuna düşmemek için Türkiye’ye dönmeyi kabul ettiğini belirten Eren, “Corona süreci başladıktan sonra çalıştığım otel, misafir sayısındaki azalmadan dolayı ve alınan tedbirler nedeniyle kapandı. O tarihte benim 15 günlük bir program sürecim kalmıştı. Ben Türkiye’ye dönüş için uçak bileti almıştım ama biletim uçuş yasaklarından dolayı iptal oldu. Dolayısıyla Amerika’da bir bekleme sürecine girdik. Dışarı çıkmamız yasaktı o süreçte, evde kaldık. Daha sonra elçilikten gelen telefon üzerine bir uçağın kalkacağını öğrenince mülteci durumuna düşmemek için katılmayı kabul ettim. Uçak ise benim yaşadığım Washington, DC’den Ankara’ya gelecekti. 24 Nisan günü geldiğinde ise maskelerimizi takarak havaalanına geldik ve araya mesafe koyarak uçuş kartlarımızı aldık. Daha sonra uçağa girdiğimizde bizi özel izole kıyafetlerle kabin ekibi karşıladı’’ dedi.
"Uçakta sosyal mesafe kuralı yoktu"
Türkiye'ye dönmek için bindiği uçakta bütün koltukların dolu olmasından dolayı sosyal mesafe kuralına uyulmadığını vurgulayan Eren, “Uçakta sosyal mesafe yoktu, bazıları hatta tepki gösterdi bu duruma. Zaten sosyal mesafe olsa bile uçaktaki tuvaleti kullandığınız zaman bile virüsü kapma ihtimaliniz var. Garip bir durumdu, insanlar korkuyordu uçakta. Derin bir sessizlik vardı. İnsanlar birbirleriyle konuşmamaya, temasta bulunmamaya çalışıyordu" diye konuştu.
“Uçağın Gaziantep’e ineceğini havada öğrendik’’
Bindikleri uçağın Ankara’ya değil de Gaziantep’e ineceğini havada öğrendiklerini belirten Eren, “Türkiye sınırına girdiğimiz zaman kaptan anons yaparak uçağın Ankara’ya değil Antep’e ineceğini söyledi. DC uçağı ilk defa İstanbul haricinde bir yere, yani Antep’e indi. Uçaktan indikten sonra bir sıra halinde termal kamera ile kontrol edildik. Daha sonra ise 14 günlük karantina sürecini kabul ettiğimize dair bir form imzaladık. Bagajlarımızı da aldıktan sonra bizi bekleyen otobüslere birer kişilik koltuklara oturduk. Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumun'a (KYK) bağlı yurda geldik. Otobüsten indiğimizde yurdun hoparlörlerinden ‘Bir başkadır benim memleketim ve Ölürüm Türkiyem’ şarkıları çalıyordu. Yurdun tüm pencerelerine Türk bayrağı asılmıştı" ifadelerini kullandı.
"Oda kapısını kilitlenmek yasaktı"
Yurda giriş yaptıktan sonra kendisi için hazırlanan odaya gittiğini ifade eden Eren, yurt görevlilerinin odanın kapısının kilitlenmeyeceğini söylediğini belirterek “Odada bize yetecek kadar su, kahve, peçete şampuan gibi yaşam malzemeleri bulunuyordu. Ayrıca her katın koridorunda bir görevli bekliyordu. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyordu. Günde iki defa ateş ölçümümüz yapılıyordu. Kurduğumuz Whatsapp grubundan karar alarak aynı anda yurdun pencerelerine çıkıp yurt çalışanlarını alkışladık. Ailelerimizle görüşüyoruz. Buradan çıkınca, nereye ne şekilde gideceğimizin formlarını doldurduk ama nasıl gideceğimiz konusunda henüz bir açıklama yapılmadı" diye konuştu.
Dört gün önce ABD’den getirilerek Gaziantep Üniversitesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilen
Çağatay Kaan Eren 14 günlük karantina sürecinin ardından herhangi bir olumsuzluğun olmaması durumunda memleketi İzmir’e gönderilecek.