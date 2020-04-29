ABD'den Gaziantep'e Getirilen Genç Karantina Günlerini Anlattı

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD'den getirilen 353 Türkiye vatandaşı, Gaziantep'teki bir yurtta karantinaya alındı.

Turizm Bölümü'nden mezun olduktan sonra yönetim stajyerliği için Amerika’daki bir yıllık bir programa katılan 25 yaşındaki Çağatay Kaan Eren, katıldığı programın bitmesinin ardından dönüş için aldığı uçak bileti iptal oldu. Eren daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye girişimleriyle 352 kişiyle birlikte hava yoluyla Gaziantep’e getirilerek karantinaya alındı.

VOA Türkçe'ye konuşan Çağatay Kaan Eren, ABD’de Corona virüsü ile başlayan süreci ve Türkiye’ye getirilerek karantinaya alınmasını anlattı.

Amerika'da vize süresinin bittiğini ve mülteci durumuna düşmemek için Türkiye’ye dönmeyi kabul ettiğini belirten Eren, “Corona süreci başladıktan sonra çalıştığım otel, misafir sayısındaki azalmadan dolayı ve alınan tedbirler nedeniyle kapandı. O tarihte benim 15 günlük bir program sürecim kalmıştı. Ben Türkiye’ye dönüş için uçak bileti almıştım ama biletim uçuş yasaklarından dolayı iptal oldu. Dolayısıyla Amerika’da bir bekleme sürecine girdik. Dışarı çıkmamız yasaktı o süreçte, evde kaldık. Daha sonra elçilikten gelen telefon üzerine bir uçağın kalkacağını öğrenince mülteci durumuna düşmemek için katılmayı kabul ettim. Uçak ise benim yaşadığım Washington, DC’den Ankara’ya gelecekti. 24 Nisan günü geldiğinde ise maskelerimizi takarak havaalanına geldik ve araya mesafe koyarak uçuş kartlarımızı aldık. Daha sonra uçağa girdiğimizde bizi özel izole kıyafetlerle kabin ekibi karşıladı’’ dedi.