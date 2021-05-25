ABD'den Gazze için "yeniden imar" atağı

ABD'nin bu konuda uluslararası destek için çabalayacağını, ancak aynı zamanda Gazze'ye yapılacak uluslararası yardımlardan Hamas'ın faydalanmaması için her tür önlemin alınacağını vurgulayan Blinken, "ABD, İsrail'in kendini savunma hakkını tamamıyla desteklemektedir" dedi. Hamas, ABD ve pek çok Batılı ülke tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Şiddete geri dönüşün önlenebilmesi için temelde yatan sorunlara eğilinmesi gerektiğini bildiklerini belirten Blinken, "Bu da Gazze'deki ağır insani durum konusunda kolları sıvamak ve yeniden imara başlamaktan geçiyor" dedi.

Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen Blinken, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, çatışmalarda ağır hasar gören Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için kapsamlı yardıma hazır olduklarını belirtti.

İsrailliler ve Filistinlileri güveni yeniden inşa edebilmek için zorlu bir mücadelenin beklediğini belirten Blinken, "Toplumlar arasında umut, saygı ve güveni tamir edebilmek için önümüzde zorlu bir dönem var. Ancak alternatifini de gördük ve bu nedenle hepimizin, İsrailliler ve Filistinlilerin yaşamlarını iyileştirmek ve barışı korumak için çabalarımızı katlamamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Netanyahu da Hamas'ın ateşkesi ihlal etmesi ve İsrail'e saldırması durumunda, bir kez daha yanıtlarının "çok güçlü" olacağı uyarısında bulundu.

"İki devletli çözüm" vurgusu

Blinken pazar günü yaptığı açıklamada, "güvenlik ve barış içinde, onurlu bir yaşamda eşit şekilde yaşayabilmeleri için İsrailliler ile Filistinlilere umut verebilecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu" vurgulamıştı. Başkan Joe Biden da Blinken'ın Ortadoğu ziyaretinin, İsrail'in güvenliğine yönelik güçlü Amerikan taahhüdünün bir kez daha ortaya konması ve Filistinliler ile bağların yeniden kurulması amacı taşıdığını ifade etmişti.