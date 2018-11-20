ABD'den getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

ABD'deki yargılamasının ardından 15 Kasım'da sınır dışı edilen ve emniyette gözaltında tutulan Gözegir'in, bugün sevk edildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alındı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsü"nden suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklandı.

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- "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi, bilgiler verdi"

ABD'nin birçok eyaletinde örgütlenen bu kuruluşun, buraya eğitim veya çalışmak için giden bütün Türklere ait mail arşivlerini bulundurduğu, örgütün finansmanı için bu kişilerden yardım toplama ve lobi faaliyetleri yürüttüğü ve FETÖ'ye ait bir çatı örgüt olduğu bildirilen sevk yazısında, şüpheli Gözegir'in emniyette alınan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söylediği ve örgüt bünyesinde ilişkide bulunduğu kişilerle faaliyetleri hakkında bilgiler verdiği kaydedildi.

Şüpheli Gözegir'in ifadesinde, "ABD adli makamlarınca hakkında yürütülen 'çocuğun cinsel istismarı, pedofili' soruşturması nedeniyle tutuklandığını, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ABD Green Kartının iptal edilip sınır dışı edildiğini ve İstanbul'da Türk güvenlik makamlarına teslim edildiğini bildirdiği anlatılan sevk yazısında, ABD'deki Yağmur Damlası'nın yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğunu ve ABD'de yaşayan İsmail Büyükçelebi ile de görüştüğünü aktardığı" belirtildi.