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ABD'den Gezi iddianamesine tepki

24.02.2019 12:43 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Gezi olayları soruşturmasında işadamı Osman Kavala dâhil 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame nedeniyle "ciddi şekilde kaygılı olduğunu" duyurdu.

Türkiye'de Gezi olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede aralarında tutuklu Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmesine ABD'den tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu gelişme nedeniyle "ciddi şekilde kaygılı olduğu" belirtildi. Palladino, "İfade özgürlüğü hakkını kullanmak, ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanmamalı" ifadesini kullandı.

ABD'li sözcü, "İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını kullanabilmek ve dernekler sağlık bir demokrasinin temelidir. Türkiye'yi bu özgürlüklere saygı duymaya ve keyfi şekilde tutulan bu kişileri serbest bırakmaya davet ediyoruz" diye ekledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 657 sayfalık iddianamedeki 16 şüpheli arasında gazeteci Can Dündar, oyuncu Memet Ali Alabora ve mimar Mücella Yapıcı da bulunuyor. Yaklaşık 480 gün boyunca iddianamesiz cezaevinde tutulan Kavala dâhil tüm şüpheliler, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarını finanse etmekle ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsle" suçlanıyor.

AB de tepki göstermişti

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianameye Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de tepki göstermişti. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, söz konusu iddianame nedeniyle "dehşete kapıldığını" belirterek şüphelilere yöneltilen suçlamaları "kabul edilemez" bulduğunu ifade etmişti. Mijatovic, suçlamaları, iddianamenin gönderildiği İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin de "böyle bulacağını" ümit ettiğini sözlerine eklemişti.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri de Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Şoke oldum, öfkeli ve aynı zamanda üzgünüm. Osman sadece harika bir dost değil, ayrıca bir barış adamı. Onu Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışmakla suçlamak tamamen delilik" ifadesini kullanmıştı.

DW/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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